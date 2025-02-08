شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة الطاقة الروسية تدرس تسجيل معدات التعدين المشفرة بشكل إلزامي والان مع تفاصيل الخبر

تخطط روسيا لزيادة رقابتها على تعدين العملات المشفرة في البلاد، من أجل تحسين سيطرة الحكومة على الامتثال لحظر تعدين العملات المشفرة في بعض المناطق، وتدرس وزارة الطاقة إنشاء سجل رسمي إلزامي لتحديد معدات تعدين العملات المشفرة والحفاظ على سجل واحد لها، و يمكن أن تمنع هذه المبادرة الإفراط في استهلاك الكهرباء المطلوبة لتسهيل عمليات تعدين العملات المشفرة، مع تقييد هذه الأنشطة في المناطق التي حظرتها الحكومة.

وذكرت وكالة تاس الروسية المملوكة للدولة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المبادرة اقترحها نائب وزير الطاقة يفجيني جرابتشاك ، وقالت وزارة الطاقة الروسية في التقرير: "المهمة الأساسية هي تحسين آليات تحديد أنشطة التعدين، ومن المهم تكييف القانون لصياغة معايير أكثر وضوحًا لتصنيف الأنشطة على وجه التحديد باعتبارها إنتاجًا للعملة الرقمية".

في غضون ذلك، تزعم التقارير التي نقلت عن دائرة الضرائب الفيدرالية الروسية (FNS) أيضًا أن دافعي الضرائب الروس المشاركين في أعمال تعدين العملات المشفرة يمكنهم الآن الإعلان عن أرباحهم من العملات المشفرة من خلال حساباتهم الشخصية.

وتعد عملية تعدين العملات المشفرة مهمة توليد رموز جديدة للعملات المشفرة مثل البيتكوين من خلال حل خوارزميات إثبات العمل المعقدة على أجهزة الكمبيوتر المتقدمة، وتشتهر هذه العملية باستهلاكها الهائل للطاقة، مما يؤدي إلى انقطاع إمدادات الطاقة في المناطق التي يتم فيها تعدين الأصول المشفرة.

وحددت روسيا زيادة في نشاط تعدين العملات المشفرة في عام 2022، في ذلك الوقت دعا جرابتشاك إلى القضاء على الفراغ القانوني لتنظيم النشاط ، في عام 2023، برزت روسيا باعتبارها ثاني أكبر منطقة لتعدين العملات المشفرة في العالم، بعد الولايات المتحدة مباشرة.

وفرضت الدولة حظرًا على أنشطة تعدين العملات المشفرة في بعض المناطق بما في ذلك داغستان وإنغوشيتيا وكاباردينو بلقاريا وكاراتشاي تشيركيسيا وغيرها ، وبدأ الحظر في الأول من يناير، وسيستمر حتى 15 مارس 2031.

ووفقًا لملاحظات الوزارة، حتى في هذه المناطق لم يتوقف "التعدين الرمادي" عن العمل، في التعدين الرمادي يقوم عمال مناجم العملات المشفرة بإعداد أنظمتهم في منازلهم ومرائبهم لمواصلة التعدين.

وبحسب تقرير وكالة تاس، يعتقد رئيس لجنة الطاقة في مجلس الدوما نيكولاي شولجينوف أن هذا الحظر قد لا يحل المشاكل الرئيسية، وقد تظل مخططات التعدين الرمادية قائمة.