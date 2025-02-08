تكنولوجيا: ARM تتراجع عن محاولتها إلغاء ترخيص تصميم شرائح كوالكوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أكتوبر الماضي، أرسلت ARM إشعارًا إلى كوالكوم يمنحها مهلة 60 يومًا قبل إنهاء ترخيص تصميم الشرائح الخاص بها. وردت كوالكوم برفع دعوى قضائية، تمكنت من الفوز بها في المحكمة الفيدرالية الأمريكية في شهر ديسمبر.

ومع ذلك، لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم بالإجماع، مما ترك الباب مفتوحًا أمام نزاعات قانونية مستقبلية محتملة بين الشركتين.

والآن، يبدو أن هذه المواجهة القانونية قد انتهت بشكل مفاجئ. خلال مكالمة هاتفية مع المحللين لمناقشة نتائج الشركة المالية، كشف كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، أن ARM قد تراجعت عن قرارها.

وأوضح أن ARM أبلغتهم رسميًا بسحب إشعار الانتهاك الذي أرسلته في 22 أكتوبر 2024، وأكدت أنها لا تخطط حاليًا لإنهاء اتفاقية ترخيص معمارية الشرائح مع كوالكوم.

يبدو أن هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في أواخر 2024، قد وصلت إلى نهايتها بشكل غير متوقع. لكن مع ذلك، لا يمكن الجزم بما قد يحدث في المستقبل، فقد تجد ARM طريقًا آخر لإعادة إشعال هذا النزاع. فقط الوقت كفيل بكشف الحقيقة.

المصدر