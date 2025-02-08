تكنولوجيا: Leica تكشف عن قبضة كاميرا فاخرة لهاتف آيفون بسعر مرتفع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت تحب التصوير الفوتوغرافي ولكن ليس لدرجة شراء كاميرا احترافية، أو إذا كنت تستمتع بالتصوير عبر آيفون ولكن تتمنى لو كان الإمساك به أسهل أثناء التقاط الصور، فإن Leica لديها الحل المناسب لك، بشرط أن تكون مستعدًا لإنفاق 300 يورو.

كشفت Leica عن Lux Grip، وهي قبضة كاميرا مصممة خصيصًا لهاتف آيفون، وتأتي بسعر مرتفع كما هو متوقع من العلامة التجارية الفاخرة.

تؤكد Leica أن هذه القبضة تمنحك إحساسًا يشبه الكاميرات الكلاسيكية من حيث التعامل والملمس، وهو ما يجعلها خيارًا مغريًا لعشاق التصوير الذين يفضلون هواتفهم الذكية على الكاميرات المستقلة.

يبلغ وزن القبضة 130 جرامًا فقط، وهي مناسبة لكل من المستخدمين اليساريين واليمينيين. تحتوي على بطارية تدوم حتى 1000 لقطة ويمكن شحنها في ساعتين عبر USB-C. كما أنها تعتمد على Magsafe للاتصال بالهاتف، وتستخدم Bluetooth LE للتواصل معه.

تأتي Lux Grip مع تطبيق Leica Lux، الذي يتيح للمستخدمين التحكم في إعدادات التصوير عبر واجهة مستوحاة من كاميرات Leica الأسطورية.

تحتوي القبضة على زر مصراع ثنائي المراحل، حيث يمكن الضغط عليه قليلًا للتركيز بالكامل لالتقاط الصورة. يوجد أيضًا زر إضافي يتيح التبديل السريع بين أوضاع التصوير، بالإضافة إلى قرص تحكم يمكن تخصيصه لتعديل إعدادات مثل التكبير، الفتحة، سرعة الغالق، وتعويض التعريض الضوئي.

بفضل هذه الميزات، تدّعي Leica أن هذه القبضة تمنح المستخدمين القدرة على التحكم الكامل في تكوين الصور، حتى عند التصوير بهاتف ذكي. عند استبدال هاتفك، يمكنك إعادة استخدام القبضة عن طريق تغيير لوحة قاعدة Magsafe فقط.

يضيف التطبيق أيضًا لمسة Leica الفريدة إلى الصور، حيث يوفر أنماط ألوان مستوحاة من عدسات Summilux-M و Noctilux-M الشهيرة، مما يتيح للمستخدمين الاختيار بين ألوان نابضة بالحياة أو صور كلاسيكية بالأبيض والأسود.

كما يحصل كل من يشتري القبضة على اشتراك مجاني لمدة عام في الإصدار الاحترافي من التطبيق، مما يمنحه وصولًا إلى مجموعة موسعة من أدوات تعديل الصور.

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