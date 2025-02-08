تكنولوجيا: هاتف Motorola Razr القادم يظهر في تسريب جديد بمواصفات رائدة واسم رسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت موتورولا استخدام شريحة Snapdragon 8S Gen 3 من كوالكوم في هاتفها Razr+ 2024 (المعروف أيضًا باسم Razr 50 Ultra)، رغم أن Samsung تمكنت من تضمين Snapdragon 8 Gen 3 الرائد في هاتفها Galaxy Z Flip6.

لكن وفقًا لتسريب جديد، يبدو أن موتورولا تخطط لتعويض هذا الفارق مع الجيل القادم من Razr. فقد ظهر الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench بذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت ومعالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite، والذي يتميز بسرعة قصوى تصل إلى 4.32 جيجاهرتز، ما يشير إلى قفزة كبيرة في الأداء مقارنة بالإصدار السابق.

الأمر اللافت للنظر أن الهاتف ظهر في التسريب باسم Razr Ultra 2025 بدلًا من RAZR 60 Ultra كما كان متوقعًا. هذا التغيير أثار تكهنات حول إمكانية إعادة تسمية السلسلة عالميًا مع الجيل الجديد.

ورغم أن التسريب يكشف عن بعض المواصفات الأساسية، إلا أنه لا يؤكد بعد تفاصيل أخرى مثل رقم الطراز الدقيق، كما أنه لم يأتِ على ذكر الإصدار القياسي Razr 2025 حتى الآن، ما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من المفاجآت قبل الإطلاق الرسمي.

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