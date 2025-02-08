تكنولوجيا: Samsung Galaxy S25 Edge قد يكون أنحف من المتوقع مع لون إطلاق حصري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج الآن في شحن الطلبات المسبقة لسلسلة Galaxy S25، بما في ذلك Galaxy S25 Ultra. ومع ذلك، لا يزال موقف Galaxy S25 Edge غير واضح، خاصة بعد ظهوره الأول الشهر الماضي خلال حدث Galaxy في سان خوسيه.

حتى الآن، لم تكشف سامسونج عن المواصفات الكاملة لهذا الإصدار الجديد من هاتفها الذكي Edge. ومع ذلك، يبدو أن الشركة قد أجرت بعض التعديلات لتقليل سمك الجهاز، حيث تشير التقارير إلى أن Galaxy S25 Edge سيحتوي على عدد أقل من الكاميرات الخلفية مقارنة بـ Galaxy S25 و Galaxy S25 Plus.

ووفقًا لتقرير جديد، سيأتي الهاتف بسُمك 5.84 مم فقط، بينما يبلغ طوله 158.2 مم وعرضه 75.5 مم، مما يجعله أحد أنحف الهواتف الذكية في السوق. في الواقع، قد يكون أنحف من iPhone 17 Air، ولكن ذلك يأتي على حساب استخدام معالج Snapdragon 8 الأبطأ من كوالكوم، والذي يضم عددًا أقل من أنوية الأداء.

علاوةً على ذلك، يبدو أن سامسونج تخطط لطرح Galaxy S25 Edge بلون واحد فقط، ومن المحتمل أن يكون اللون الفضي، وهو نفس اللون الذي عُرض خلال حدث Galaxy Unpacked.

من المتوقع أن يصل Galaxy S25 Edge خلال الربيع، قبل أن تكشف الشركة عن سلسلة Galaxy Z Fold7 والأجهزة القابلة للطي الأخرى في الصيف. وبذلك، سيكون الهاتف منافسًا مباشرًا لهاتف iPhone 17 Air، الذي يُنتظر إطلاقه في نفس الفترة.

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