انت الان تتابع خبر اليكم حلول مشكلة عدم ظهور تحديث "آخر ظهور" في واتساب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن أحيانًا، قد تلاحظ أن هذا الطابع الزمني لا يتغير لعدة أيام أو حتى أسابيع، مما قد يثير التساؤلات حول الأسباب وراء ذلك.

فهل يعني هذا أن المستخدم توقف عن استخدام "واتساب"؟ ليس بالضرورة! فقد تكون المشكلة ناتجة عن خلل تقني أو إعدادات الخصوصية.



نقدم لك الأسباب المحتملة والحلول لإصلاح المشكلة، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina" واطلعت عليه "العربية Business".

أسباب عدم تحديث "آخر ظهور" في واتساب

1- إيقاف تشغيل "إشعارات القراءة"

إذا قمت أو قام الطرف الآخر بتعطيل ميزة "إشعارات القراءة" (العلامتين الزرقاوين) في إعدادات الخصوصية، فقد يؤدي ذلك إلى عرض وقت "آخر ظهور" غير محدث.

الحل: يمكنك التحقق من إعدادات واتساب → الخصوصية → اشعارات القراءة والتأكد من تفعيلها.

2️- استخدام إصدار معدل من واتساب

تطبيقات GBWhatsApp أو WhatsApp Plus المعدلة تمنح المستخدمين القدرة على إخفاء "آخر ظهور" أو تعيين وقت مخصص له، مما قد يفسر عدم تحديثه بشكل طبيعي.

الحل: لا يوجد حل مباشر هنا، إلا أن التواصل مع الشخص أو التحقق من تغييرات أخرى في حالته قد يكون مفيدًا.

3- مشكلات تقنية في خوادم واتساب

في بعض الحالات، قد يكون السبب متعلقًا بمشكلات فنية في خوادم واتساب نفسها، مما يؤدي إلى تعطل ميزة "آخر ظهور" أو عرض بيانات غير محدثة.

الحل: يمكنك التحقق مما إذا كان هناك انقطاع عام في الخدمة باستخدام مواقع مثل Downdetector، أو تجربة واتساب على جهاز آخر للتحقق من المشكلة.

4- استخدام إصدار قديم من واتساب

قد تحتوي الإصدارات القديمة من واتساب على أخطاء تقنية تؤدي إلى عدم تحديث معلومات "آخر ظهور".

الحل: تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من التطبيق عبر متجر Google Play أو App Store.