شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر iPhone SE 4.. تعرف على ثمن أرخص هواتف أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد، عن أن الجيل الرابع من iPhone SE من Apple قد يشهد زيادة طفيفة في السعر مقارنة بالطراز الحالي.

ونقلاً عن مصدر ياباني، يزعم المجمع المعروف باسم "yeux1122" على موقع التواصل الاجتماعي الكوري Naver أن سعر الجيل الرابع من ‌iPhone SE‌ سيكون أقل من 78000 ين أى حوالي 500 دولار، ومع ذلك، من المرجح أن يتجاوز سعر الجهاز 800000 وون في كوريا أى حوالي 540 دولارًا.

وقد يشير هذا التسعير الدولي إلى أن ‌iPhone SE‌ الجديد قد يأتي بسعر أعلى قليلاً من الطراز الحالي، والذي يبدأ من 429 دولارًا.

سعر iPhone SE 4 المتوقع

وأشارت التقارير السابقة إلى أن الطراز الجديد قد يستمر في التسعير بدءًا من 429 دولارًا، أو يشهد زيادة بنحو 10%، وهذا من شأنه أن يضعه عند حوالي 470 دولارًا، وبحسب ما ورد تخطط Apple للإبقاء على الأسعار أقل من 500 دولار في الولايات المتحدة، حتى لو ارتفع السعر قليلاً.

وفي حين أن ‌iPhone SE‌ هو خيار iPhone منخفض التكلفة من Apple، فإن زيادة السعر الطفيفة ستكون مفهومة نظرًا للترقية المتوقعة للجهاز إلى Face ID، وتصميم أكثر حداثة على الشاشة بالكامل، وOLED، وUSB-C، والمزيد، ومن الممكن إطلاق الجيل الرابع من ‌iPhone SE‌ في مارس 2025.