شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المواصفات المتوقعة لهاتف iPhone SE 4 قبل طرحه الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات حديثة عن أن iPhone SE 4 سيُطرح في الأسبوع المقبل، وفقًا لـ "أشخاص مطلعين على الأمر"، ستتخطى Apple عقد حدث مخصص لـ SE 4 وستكشف عن الجهاز مباشرة من خلال بيان صحفي، ومن المتوقع أن يتم طرح iPhone الجديد للمبتدئين للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر بسعر يبدأ من 499 دولارًا.

تم الإبلاغ عن أن مخزون iPhone SE (2022) كان محدودًا في متاجر Apple للبيع بالتجزئة، وهو مؤشر آخر على أن البديل قادم، سيكون SE 4 أول هاتف ذكي من Apple مزود بمودم خلوي داخلي، مما يمهد الطريق لمستقبل بدون الاعتماد على Qualcomm.

ومن المتوقع أن يبدو SE 4 مثل iPhone 14 بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة تتميز بنوتش ونفس تصميم الأزرا، وسيضم الجزء الخلفي كاميرا رئيسية واحدة بدقة 48 ميجابكسل بينما سيوفر الجزء الداخلي شريحة A18 من Apple مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت قادرة على تشغيل Apple Intelligence.

ومن المتوقع أيضًا أن يتميز الهاتف الجديد بمنفذ USB-C والذي سيكون إضافة مرحب بها للأسواق في الاتحاد الأوروبي، حيث أصبح الموصل الآن إلزاميًا على جميع الأجهزة الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة الحجم الجديدة.

المواصفات الكاملة المتوقعة لهاتف iPhone SE 4

- الشاشة: 6.1 بوصة

- دقة الشاشة: 1170×2532 بيكسل.

- الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل

- الرامات 6 جيجا بايت.

- المعالج: معالج Apple A18