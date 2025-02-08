تكنولوجيا: OPPO Find N5 يظهر في تسريبات جديدة قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأيام الماضية، كشفت OPPO تدريجيًا عن مزيد من التفاصيل حول هاتفها القابل للطي القادم Find N5، والذي من المتوقع أن يكون أيضًا الخليفة المباشر لـ OnePlus Open.

كان الرئيس التنفيذي “بيت لاو” قد استعرض في وقت سابق شاشة قابلة للطي بمظهر خالٍ تقريبًا من التجاعيد، مما زاد من الترقب حول التصميم النهائي للجهاز.

ألمحت OPPO إلى أن Find N5 و OnePlus Open 2 قد يتم الإعلان عنهما رسميًا قبل نهاية الشهر. وفي تطور جديد، نشر المُسرّب الشهير “إيفان بلاس” مجموعة من عشرين صورة ترويجية مسرّبة، تقدم أول نظرة تفصيلية على Find N5 من جميع الزوايا.

تشير هذه الصور إلى أن الهاتف سيكون منافسًا مباشرًا لـ Galaxy Z Fold6، بينما قد تختار OPPO تأجيل الكشف الكامل عنه حتى وقت لاحق من الشهر.

أما من حيث التصميم، فمن الواضح أن OPPO تخطط لطرح Find N5 بثلاثة ألوان على الأقل: الأسود، الأرجواني، والأبيض. كما تؤكد الصور المسرّبة وجود إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية، يتضمن عدسة تليفوتوغرافية من نوع Periscope، ما يعزز قدرات الهاتف في التصوير البعيد.

علاوةً على ذلك، يبدو أن Find N5 يتمتع بتصميم نحيف للغاية، وهو ما تروج له OPPO منذ أسابيع، ما يجعله أحد أنحف الهواتف القابلة للطي في العالم. مع كل هذه التفاصيل، يبقى أن نرى كيف ستنافس OPPO في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصة مع اقتراب الكشف الرسمي عن الجهاز.

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