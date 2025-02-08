تكنولوجيا: جوجل تبدأ طرح تحديث اندرويد 15 لأكثر من 10 أجهزة بكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أنه من غير المتوقع أن يصل التحديث الرئيسي لنظام اندرويد 15 إلى أجهزة بكسل قبل نهاية هذا الربع، يبدو أن جوجل تخطط لطرح التغييرات القادمة عبر Feature Drop جديد. ومع ذلك، من غير المرجح أن تكشف الشركة عن تفاصيله قبل الموعد المحدد.

في غضون ذلك، بدأت جوجل في إرسال التحديث AP4A.250505.002، والذي يتضمن تصحيح أمان فبراير 2025. يتوفر هذا التحديث لجميع أجهزة بكسل المدعومة حاليًا، بما في ذلك الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الجهاز اللوحي Pixel Tab.

من المفترض أن يعالج التحديث أكثر من 20 ثغرة أمنية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة في أحدث نشرة تحديثات بكسل من جوجل.

بالإضافة إلى التحسينات الأمنية، يجلب التحديث أيضًا بعض إصلاحات الأخطاء الخاصة بالأجهزة. على سبيل المثال، من المتوقع أن يحل الإصدار AP4A.250205.002 مشكلة تمنع بعض الملحقات أو الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth من الاتصال بسلسلة بكسل 9، بما في ذلك Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 Pro Fold. ومع ذلك، لم تقدم جوجل أي تفاصيل إضافية حول هذه المشكلة.

علاوة على ذلك، يؤكد التحديث على إصلاح مشكلة في إخراج الصوت عبر Android Auto، والتي أثرت على جميع أجهزة بكسل بدءًا من Pixel 6 فصاعدًا. هذا التحديث يعزز استقرار النظام ويحسن تجربة المستخدم، بينما تواصل جوجل العمل على تحديث اندرويد 15 المنتظر.

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