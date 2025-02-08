انت الان تتابع خبر تيك توك تلتف على القيود الأميركية.. حمل التطبيق عبر هذه الطريقة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ويعتبر هذا الإعلان، محاولة للالتفاف على القيود المفروضة على تطبيق المقاطع المصورة القصيرة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".
ولم تُعد "آبل" و"غوغل" تطبيق "تيك توك" إلى متاجر التطبيقات الخاصة بهما منذ سريان قانون أمريكي في 19 كانون الثاني يطالب شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر.
ويضم التطبيق حوالي 170 مليون مستخدم أمريكي.
ووقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي يوم الاثنين يأمر بإنشاء صندوق ثروة سيادي في غضون العام المقبل من أجل إمكانية شراء "تيك توك".
ويحذر المسؤولون الأمريكيون من خطر إساءة استخدام بيانات الأمريكيين في ظل ملكية "بايت دانس" للتطبيق.
ويعارض المدافعون عن حرية التعبير حظر "تيك توك" بموجب قانون أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة ووقعه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.