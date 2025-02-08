شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح هاتف iPhone SE 4 في غضون أيام قليلة.. اعرف الموعد والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف iPhone SE 4 الذي طال انتظاره الأسبوع المقبل في 11 فبراير وفقًا لبلومبرج، كما يمكن طرح ما يسمى "النموذج الاقتصادي" في غضون أيام، وسيكون iPhone SE 4 أول طراز iPhone SE يتخلص من التصميم القديم، وبدلاً من عقد حدث منتج جديد للآيفون الجديد، يُقال إن Apple ستعلن عن وصوله على موقعها على الإنترنت.

وسيكون iPhone SE 4 هو أول طراز اقتصادي يحتوي على Face ID.

ومن المتوقع أن يستبدل iPhone SE 4، الذي يحمل الاسم الرمزي V59، Touch ID بـFace ID، وسيضم شاشة من الحافة إلى الحافة ظهرت لأول مرة مع iPhone X في عام 2017 ، ولمساعدته على تشغيل Apple Intelligence ، ورغم أن تصميم الهاتف يعتمد على iPhone 14 ، إلا أن الهاتف سيعمل بمعالج التطبيقات 3nm A18 الذي يعمل على تشغيل iPhone 16 و iPhone 16 Plus .

كما سيتم تزويده بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وهو الحد الأدنى من الذاكرة المطلوبة لتشغيل Apple Intelligence .

فى سابقة أخرى لهاتف iPhone SE 4 ، ورد أن الجهاز سيحتوي على شريحة مودم 5G جديدة تمامًا تم تصميمها وتطويرها داخليًا من قبل Apple لتحل محل مودم Snapdragon 5G الذي تستخدمه Apple، وقد يتم استخدام شريحة مودم Apple في جميع طرز iPhone 17 الجديدة المتوقع إطلاقها في سبتمبر المقبل.

وبدأ مخزون طراز iPhone SE 3 الحالي ، الذي تم إصداره في عام 2022، ينفد في متاجر Apple في الولايات المتحدة، وهو ما يشير عادةً إلى أن طرازًا جديدًا في الطريق، و تم رفض العملاء القادمين إلى مواقع البيع بالتجزئة التابعة لشركة Apple بحثًا عن تكوين معين للجهاز بسبب نقص المخزون.

ولإظهار مدى صعوبة العثور على iPhone SE 3 في الولايات المتحدة، تقول بلومبرج إن iPhone SE 3 باللون الأحمر بسعة تخزين 256 جيجابايت لن يتم شحنه في الولايات المتحدة حتى مارس، ومع ذلك، بدا لنا أن 8 فبراير هو تاريخ الشحن لجميع هذه المتغيرات من الجهاز للطلبات المقدمة في متجر Apple عبر الإنترنت.

يبدأ سعر iPhone SE 3 من 429 دولارًا للطراز سعة 64 جيجابايت، ويرتفع إلى 479 دولارًا للطراز بسعة تخزين 128 جيجابايت، ويصل إلى 579 دولارًا للطراز بسعة تخزين 256 جيجابايت.

وبالنظر إلى التغييرات الجديدة التي طرأت على iPhone SE 4 والتعريفات الجمركية الأخيرة بنسبة 10% على الواردات من الصين إلى الولايات المتحدة، فإن سعر iPhone SE 4 في الولايات المتحدة قد يكون أعلى من تكلفة الطراز المتاح حاليًا.

إلى جانب الكشف عن iPhone SE 4 في 11 فبراير، قد نرى أيضًا أن Apple تقدم سماعات الأذن PowerBeats Pro 2، و قد تكون أول سماعات أذن من علامة تجارية تابعة لشركة Apple تتضمن جهاز مراقبة معدل ضربات القلب، وهي ميزة تريد Apple تضمينها في سماعات AirPods المستقبلية.

هل سيحتوي iPhone SE 4 على شاشة ذات شق أو Dynamic Island؟

بالعودة إلى المواصفات التي ترددت حول هاتف iPhone SE 4 ، تخطط شركة Apple للاعتماد بشكل كبير على معالجة الصور الحاسوبية من خلال تزويد الهاتف بكاميرا خلفية واحدة فقط مدعومة بمستشعر بدقة 12 ميجابكسل.

وهذا أيضًا ما تخطط له شركة Apple لطراز iPhone 17 Air فائق النحافة والذي قد يتم إطلاقه في سبتمبر المقبل ، وبحسب ما ورد، سيحتوي iPhone SE 4 على هيكل من الألومنيوم، وتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، وبطارية بسعة 3279 مللي أمبير في الساعة.