شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروع قانون أمريكي لمنع الأطفال دون الـ13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

تستمر جهود المشرعين للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي حتى عام 2025 من خلال قانون منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (KOSMA).

وقد تقدم مشروع القانون، الذي من شأنه منع الأطفال دون سن 13 عامًا من إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الامريكي، كما ذكرت بوليتيكو في وقت سابق .

وجاء مشروع القانون للحد من "أزمة الصحة العقلية غير المسبوقة" التي تؤثر على الشباب، من خلال تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنه سيمنع الشركات أيضًا من استخدام خوارزميات التوصية للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا، بينما يلزم المدارس "بالحد من وسائل التواصل الاجتماعي على شبكاتها"، ومن شأن مشروع القانون أن يمنح لجنة التجارة الفيدرالية والمدعين العامين للولايات القدرة على فرض هذه القواعد.

وبدلاً من إجبار المستخدمين على تقديم نموذج من بطاقة الهوية للتحقق من أعمارهم أو طلب موافقة الوالدين، فإن قانون KOSMA سيطلب من المنصات الاجتماعية استخدام البيانات الموجودة حول المستخدمين لتقدير أعمارهم ، وهي طريقة للتحقق من العمر والتي من غير المرجح أن تنجح دائمًا.

ردا على التدقيق المتزايد في سلامة الأطفال عبر الإنترنت، أطلقت Meta أدوات للبحث عن "إشارات" تشير إلى أن شخصًا ما قد يكذب بشأن عمره ، ويحاول المشرعون أخذ الأمور بأيديهم، مع ظهور مشاريع قوانين جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودخول بعضها حيز التنفيذ .

وتدفع منظمة NetChoice، وهي جمعية تجارية تدعمها شركات Meta وGoogle وSnap وغيرها، ضد قانون KOSMA، قائلة إن مشروع القانون "يخلق مخاطر أمنية سيبرانية خطيرة، ويقوض حقوق الوالدين واستقلاليتهم وينتهك الدستور".