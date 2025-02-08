شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات أبل للضرائب والأسعار فى App Store بدول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبل عن تحديثات ضريبية وأسعار لمتجر App Store ومتاجر رقمية أخرى في أسواق مختلفة، مع سريان بعض التغييرات على الفور، ومن المقرر أن تبدأ بعض التغييرات في الأسابيع والأشهر المقبلة، وفقًا لما ذكره موقع "mac9to5".

تحديثات الضرائب والأسعار لشهر فبراير

أجرت شركة أبل تحديثات ضريبية وأسعار في خمسة أسواق تبدأ اليوم:

أذربيجان: إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18%.

بيرو: إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18%.

سلوفاكيا: زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي من 20% إلى 23%.

سلوفاكيا: إدخال معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض بنسبة 5% للكتب الإلكترونية.

إستونيا: زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض من 5% إلى 9% للمنشورات الإخبارية والمجلات والدوريات الأخرى.

فنلندا: زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض من 10% إلى 14% للكتب الإلكترونية.

في وقت لاحق من هذا الشهر، ستدخل تغييرات إضافية حيز التنفيذ في أذربيجان وبيرو.

تحديثات اليابان في أبريل

بشكل منفصل، قامت أبل بتفصيل التغييرات القادمة التي ستحدث في اليابان في الأول من أبريل.

كما أنه نتيجة للتغيير الذي حدث العام الماضي في اللوائح الضريبية في اليابان، تم الآن تعيين أبل كمشغل منصة محدد من جانب هيئة الضرائب اليابانية.

ستخضع جميع التطبيقات المدفوعة وعمليات الشراء داخل التطبيق (بما في ذلك عناصر اللعبة، مثل العملات المعدنية) التي يبيعها مطورون غير مقيمين في اليابان على App Store في اليابان لنظام ضريبة المنصة.

تجمع شركة أبل ضريبة استهلاك يابانية بنسبة 10%، مع تحويلها إلى وكالة الضرائب الوطنية اليابانية على مثل هذه المعاملات في وقت الشراء، وسيتم تعديل عائداتك وفقًا لذلك.