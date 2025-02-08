شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أبل تواجه تهديدين رئيسيين لأعمالها فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

تواجه شركة أبل بعض التهديدات بسبب الأولويات المتغيرة للإدارة الأمريكية الجديدة في المشهد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية مثل التعريفات الجمركية، وفيما يلي التهديدان الرئيسيان اللذان تواجههما شركة أبل، وفقًا لما ذكره موقع "mac9to5".

تقع شركة أبل في قلب العلاقات الجيوسياسية المتغيرة بين الولايات المتحدة والعديد من البلدان بما في ذلك الصين والمكسيك والمزيد.

يشير تقرير جديد لمارك جورمان في بلومبرج إلى وجود تهديدين رئيسيين:

1. تعريفة جمركية بنسبة 10٪ على الواردات من الصين.

2. وتحقيق محتمل لمكافحة الاحتكار في متجر التطبيقات من جانب الحكومة الصينية.

هناك تهديدات محتملة أخرى، بما في ذلك التعريفات الجمركية التي تشمل دولًا أخرى، وعلى الرقائق المصنوعة في تايوان، لكن هذين التهديدين يبرزان باعتبارهما الأكثر تأثيرا ماليًا لشركة أبل.