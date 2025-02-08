شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير اللغة على جهاز PS5 الخاص بك فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يقبل الكثير من المستخدمين على اختلاف أعمارهم فى اللعب على بلاى ستيشن 5، ولكن قد يواجه الرغبة فى تغيير اللغة على لوحة ألعاب بلاى ستيشن، فهناك الكثير من الأسباب التي قد تدفعك إلى تغيير اللغة على جهاز PlayStation 5 الخاص بك، سواء كنت في منزل ثنائي اللغة، أو ربما اشتريت الجهاز من شخص آخر ثنائي اللغة، فإليك الطريقة التي يمكنك من خلالها تغيير اللغة بسرعة وسهولة والبدء في اللعب من خلال الخطوات التالية :

كيفية تغيير اللغة على جهاز PS5 الخاص بك

عندما تكون مستعدًا لتغيير اللغة على جهاز PS5 الخاص بك، اتبع الإرشادات التالية خطوة بخطوة:

الخطوة 1: حدد رمز الإعدادات الموجود في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة الرئيسية.

الخطوة 2: حدد النظام.

الخطوة 3: حدد اللغة.

الخطوة 4: حدد لغة وحدة التحكم، ثم اختر اللغة التي ترغب في عرض جهاز PS5 بها.