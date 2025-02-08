شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح Microsoft Edge يطرح أداة حظر للبرامج الضارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة مايكروسوفت في طرح أداة جديدة لحظر البرامج الضارة في متصفح Edge هذا الأسبوع، و تعمل هذه الميزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows ويمكنها تحديد وحظر عمليات الاحتيال الحالية، وحتى اكتشاف عمليات الاحتيال الجديدة والناشئة بفضل نموذج التعلم الآلي المحلي.

ويضيف Scareware blocker خط دفاع أول جديدًا للمساعدة في حماية المستخدمين المعرضين لعملية احتيال جديدة إذا حاول فتح صفحة كاملة الشاشة ، ويستخدم نموذج تعلُّم آلي يعمل على الكمبيوتر المحلي"، كما يوضح فريق Microsoft Edge .

ويستخدم النموذج الرؤية الحاسوبية لمقارنة الصفحات كاملة الشاشة بآلاف من عمليات الاحتيال النموذجية التي شاركها مجتمع مكافحة الاحتيال معنا،و يعمل النموذج محليًا، دون حفظ الصور أو إرسالها إلى السحابة."

بمجرد اكتشاف عملية احتيال، سيخرج Microsoft Edge تلقائيًا من وضع ملء الشاشة الذي تحاول المواقع الضارة فرضه، ويوقف تشغيل الصوت، ثم يحذرك من خلال صورة مصغرة للصفحة التي كنت تشاهدها.

كما يمكنك بعد ذلك الإبلاغ عن الموقع حتى تتم إضافته إلى خدمة Microsoft Defender SmartScreen التي تمنع مستخدمي Edge تلقائيًا من زيارة المواقع الاحتيالية المعروفة.

وقد تم الإعلان عن أداة حظر البرامج الضارة في Microsoft Edge في الأصل في مؤتمر Ignite في نوفمبر، وهي الآن متاحة في معاينة في أحدث إصدار مستقر من المتصفح ، وستحتاج إلى تمكين أداة حظر البرامج الضارة يدويًا في إعدادات الخصوصية في Edge، ثم إعادة تشغيل المتصفح للحصول على ميزة المعاينة.