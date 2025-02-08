شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يكتشفون علاقة بين DeepSeek وشركة اتصالات صينية محظورة بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير حديث أن الكود المصدري لبرنامج DeepSeek يحتوى على أدلة تربط برنامج الدردشة الشهير الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بمزود اتصالات صيني تم حظره في الولايات المتحدة، طبقًا لماورد عن وكالة أسوشيتد برس

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن برنامج DeepSeek يحتوي على كود يمكنه إرسال معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالمستخدم إلى شركة China Mobile، وزعمت الصحيفة أنها تلقت تقريرًا عن الكود من شركة الأمن السيبراني الكندية Feroot Security، وبحسب ما ورد فقد أكد العديد من الخبراء هذه الادعاءات.

جدير بالذكر، أن شركة China Mobile مُنعت من العمل في الولايات المتحدة في عام 2019 بعد أن أثارت الحكومة مخاوف تتعلق بالأمن القومي بسبب الارتباط بين شركة الاتصالات والحكومة الصينية ، بالإضافة إلى ذلك في عام 2021، فرضت الحكومة الأمريكية أيضًا عقوبات على الأمريكيين الذين يستثمرون في الشركة بعد العثور على أدلة على ارتباطها بالجيش الصيني.

ولم يكشف التقرير عن تفاصيل حول الكود المزعوم الذي يربط روبوت الدردشة الخاص بشركة DeepSeek بمشغل الاتصالات، ومع ذلك فقد اكتشف وجود كود يمكّن شركة الذكاء الاصطناعي من إرسال معلومات تسجيل الدخول وكذلك الاستعلامات مباشرة إلى خوادم China Mobile.

وأشارت شركة الأمن السيبراني أيضًا إلى أن الكود المكشوف يُظهر اتصالًا قد يكون أكثر غموضا من اتصال TikTok، والذي تم حظره لفترة وجيزة لبضع ساعات في الولايات المتحدة، قبل إعادة تفعيله.

وقال إيفان تسارييني الرئيس التنفيذي لشركة فيروت لوكالة أسوشيتد برس: "إن تداعيات هذا الأمر أكبر بكثير لأن المعلومات الشخصية والخاصة قد تتعرض للخطر، إنه مثل تيك توك ولكن على نطاق أوسع بكثير وبمزيد من الدقة، إنه لا يقتصر على مشاركة مقاطع الفيديو الترفيهية، كما إنه يشارك الاستفسارات والمعلومات التي قد تتضمن معلومات تجارية شخصية هامة للغاية".

جدير بالذكر، أن الباحثين لم يحللوا تطبيق DeepSeek المحمول، والذي قد يحتوي أيضًا على كود مماثل، وقد تصدر تطبيق DeepSeek لنظام iOS مؤخرًا قائمة "أفضل التطبيقات المجانية" على متجر التطبيقات في الولايات المتحدة، متجاوزًا تطبيق OpenAI.