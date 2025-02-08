شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Photos يحصل على ميزات فرز جديدة للحد من الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

تم تحديث تطبيق Google Photos على Android بأدوات لتنظيم العرض الافتراضي بشكل أكثر فعالية، وأضافت Google خيارات جديدة في التطبيق لإخفاء أي وسائط يتم حفظها تلقائيًا، مثل لقطات الشاشة أو الصور ومقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp، مما أدى إلى تغيير مفيد لأولئك الذين يستخدمون Google Photos كتطبيق أساسي لعرض وفرز الصور ومقاطع الفيديو على أجهزتهم التي تعمل بنظام Android ، وقد تكون هذه الإضافة جزءًا من إعادة التصميم الأكبر التي قد يحصل عليها Google Photos قريبًا .

مع هذا التحديث، قامت جوجل بتوسيع ميزات الفرز ودمجها تحت "عرض الصور"، والذي يحل محل الخيار السابق "تخصيص الشبكة الخاصة بك" ، وقد رصد موقع Android Authority هذه الإعدادات الجديدة لأول مرة، والتي توفر خيارات "إظهار المحتوى من تطبيقات أخرى".

وتساعدك هذه الميزة على التركيز على الوسائط الأساسية، مثل تلك الموجودة في كاميرا الهاتف، دون الحاجة إلى خطوات إضافية تتمثل في التنقل إلى الألبومات المنفصلة التي تظهر في علامة التبويب "المجموعات" في التطبيق.

ويتيح لك خيار جديد آخر "إخفاء الفوضى من التطبيقات الأخرى"، وهو ما يحد بشكل أساسي من ظهور الوسائط مثل لقطات الشاشة أو صور GIF أو المرفقات من التطبيقات على سبيل المثال، التحيات اليومية التي تتلقاها في مجموعة WhatsApp العائلية على الجدول الزمني الرئيسي، وكإضافة لهذا الخيار، ستتمكن أيضًا من إدراج التطبيقات في القائمة البيضاء، وستظهر الوسائط من هذه التطبيقات وسط الصور الملتقطة من كاميراتك.

ويمكنك إما اختيار إخفاء "الفوضى" من تطبيقات الطرف الثالث بمجرد نسخها احتياطيًا على Google Drive أو إخفائها تمامًا ، ولسنا متأكدين تمامًا مما إذا كانت الميزة تستخدم أي قواعد لاستبعاد صور الأشخاص أو الحيوانات الأليفة المشتركة باستخدام تطبيقات الطرف الثالث، على الرغم من عدم وضوح ذلك على الفور. وهذا يعني أنه قد يتعين عليك إضافتها إلى مكتبتك أو نسخها احتياطيًا على السحابة إذا كنت ترغب في ظهور الصور المستلمة من أشخاص آخرين على الجدول الزمني الخاص بك.

كما يُقال إن التحديث سيُطرح مع الإصدار 7.14.0.720276279 من Google Photos على Android ، ولم نتلقَ التحديث الأخير بعد، ولكن نتوقع أن نحصل عليه في غضون أيام قليلة كجزء من الطرح التدريجي ، وفي الوقت نفسه، لم يتم الإبلاغ عن ميزة مماثلة لنظام iOS بعد ولكن قد تكون في طريقها.