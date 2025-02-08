شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح استخدام الصور والرسائل الصوتية مع ChatGPT مباشرة من التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة OpenAI في ديسمبر عن تكامل جديد مع واتساب، والذي يسمح للمستخدمين بالدردشة مع ChatGPT مباشرة من تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta، والآن تأخذ الشركة هذا التكامل إلى أبعد من ذلك، حيث أضافت OpenAI دعمًا للصور والرسائل الصوتية إلى ChatGPT على واتساب.

استخدام ChatGPT عبر واتساب

كشفت OpenAI، أنه بالإضافة إلى الرسائل النصية، يمكنك الآن تحميل الصور لطرح الأسئلة وحتى التحدث إلى ChatGPT باستخدام الرسائل الصوتية عبر واتساب.

كما أنه من خلال هذا التكامل، تريد OpenAI جعل ChatGPT متاحًا لمزيد من الأشخاص، حتى لو لم يكن لديهم التطبيق مثبتًا على هواتفهم.

وفي ديسمبر أيضًا، أطلقت OpenAI خط هاتف ChatGPT للمستخدمين في الولايات المتحدة، حتى يتمكن الأشخاص من الاتصال ببرنامج الدردشة الآلي عندما لا يتوفر لديهم اتصال بالإنترنت.

جدير بالذكر أن شركة OpenAI تعمل على العديد من الميزات الجديدة لتطبيق ChatGPT، وهو تطبيق الدردشة الآلي الخاص بالشركة، فإنه في الشهر الماضي، حصلت المنصة على ميزة جديدة تسمى Tasks، والتي تحول التطبيق إلى قائمة مهام مع تذكيرات، وهذه الميزة متاحة حاليًا في الإصدار التجريبي.