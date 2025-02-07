شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرم تتراجع عن تهديدها بإنهاء اتفاقية الترخيص مع كوالكوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو آمون، أن شركة أرم قد سحبت تهديدها بإنهاء اتفاقية الترخيص مع كوالكوم، ما يخفف من حدة التوتر بين الشركتين بعد خلاف قانوني طويل الأمد.

جاء هذا الإعلان خلال مكالمة مع المحللين، حيث أوضح آمون أن أرم أبلغت كوالكوم رسميًا في فبراير 2025 بسحب إشعار الإخلال الذي أصدرته في أكتوبر 2024، وأكدت أنه ليس لديها أي خطط حالية لإنهاء اتفاقية الترخيص.

الخلاف القانوني بين كوالكوم وأرم: ما القصة؟

بدأ النزاع القانوني بين كوالكوم وأرم بسبب خلاف حول التكنولوجيا المستخدمة في الرقائق المخصصة التي تطورها كوالكوم، فعلى مدار سنوات، اعتمدت كوالكوم على بنية أرم في تصميم الرقائق، لكنها في الوقت نفسه كانت تعمل على تطوير رقائقها الخاصة لتقليل اعتمادها على أرم.

هنا يأتي دور شركة Nuvia، التي استحوذت عليها كوالكوم عام 2021 مقابل 1.4 مليار دولار، و تأسست Nuvia على يد مهندسين سابقين في أبل، وكانت كوالكوم تخطط لاستخدام تقنياتها في تصنيع رقائق مخصصة للحواسيب، إلا أن أرم رأت أن هذا يعد انتهاكًا لاتفاقية الترخيص بين الشركتين، وطالبت كوالكوم بتدمير جميع تقنيات Nuvia التي تم تطويرها بموجب ترخيص سابق انتهت صلاحيته.

رفضت كوالكوم هذا الطلب، مؤكدة أن تقنيات Nuvia تتماشى مع اتفاقية الترخيص الحالية مع أرم، مما أدى إلى معركة قانونية بين الشركتين.

في ديسمبر 2024، أصدرت هيئة المحلفين حكمًا لصالح كوالكوم، مؤكدة أن رقائقها مرخصة بشكل صحيح بموجب اتفاقها مع أرم، ولكن، نظرًا لعدم التوصل إلى قرار بالإجماع، قدمت أرم طلبًا لإعادة المحاكمة.

والآن، على الرغم من أن تراجع أرم عن تهديدها قد يوفر بعض الاستقرار المؤقت لكوالكوم، إلا أن انتهاء النزاع القانوني بالكامل لا يزال غير مؤكد.، وبالنظر إلى تاريخ هذا الصراع، يبدو أن هذه الخطوة ليست سوى تهدئة مؤقتة، وقد تعود القضية إلى الواجهة لاحقًا.