شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. وكالة ناسا تفتح بثا مباشرا على Twitch من محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

تخطط وكالة ناسا لاستضافة بث مباشر على Twitch الأسبوع المقبل من محطة الفضاء الدولية (ISS) وهو البث الأول لها من محطة الفضاء الدولية.

محطة الفضاء الدولية ISS

وسيقام البث في 12 فبراير في الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة على قناة ناسا على Twitch، وسيضم دون بيتيت، رائد الفضاء الموجود حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية، ومات دومينيك، الذي عاد إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية في أكتوبر.

وسيناقش رواد الفضاء "الحياة اليومية على متن محطة الفضاء والأبحاث التي أجريت في ظل انعدام الجاذبية" وسيتمكن المشاهدون من طرح الأسئلة عليهم، وفقًا للمدونة .

وتقول بريتاني براون، مديرة مكتب قسم الاتصالات الرقمية والتكنولوجيا في مقر وكالة ناسا في واشنطن، في المنشور: "يعد حدث Twitch من الفضاء هذا الأول من بين العديد من الأحداث الأخرى.

ويُعرف كل من Pettit وDominick بمشاركة بعض الصور الفوتوغرافية للفضاء على حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.