شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تجرى تغييرات طفيفة لتحديث iOS 18.3.1 بأجهزة أيفون قبل الإصدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت آبل تحديث iOS 18.3 لأجهزة iPhone الشهر الماضي، ومن المرجح أن تطرح التحديث الكبير التالي مع تغييرات كبيرة في Apple Intelligence في أبريل.

وتدرس آبل طرح تحديث آخر قد يسبق نظام التشغيل iOS 18.4، وفقًا لتقرير، كما يقال إن iOS 18.3.1 لأجهزة iPhone قيد التطوير في Apple كتحديث بسيط قد يهدف إلى معالجة الأخطاء وإدخال إصلاحات للثغرات الأمنية.

تحديث iOS 18.3.1 للايفون

وقد سلط موقع MacRumors الضوء على أن تحديث iOS 18.3.1 لجهاز iPhone قيد العمل، و من المحتمل أن يتم إصداره في الأسابيع القليلة المقبلة، كما يشير التقرير، مدعيًا أن سجلاته هي مؤشر موثوق لتحديثات iOS القادمة.

ومع ذلك، لن تكون مقدمة رئيسية ومن المتوقع أن تحمل تغييرات مماثلة مثل تحديث iOS 18.2.1 الذي تم إصداره في الأسبوع الثاني من شهر يناير.

ومن المتوقع أن يقدم هذا التحديث إصلاحات لأي أخطاء تم الإبلاغ عنها في التحديثات السابقة، إلى جانب الإصلاحات الأمنية لنقاط الضعف.

وقد يعتمد التحديث على التغييرات التي أدخلتها Apple مع تحديث iOS 18.3، وتراجعت الشركة عن ملخصات الإشعارات المدعومة بذكاء Apple للمحتوى المتعلق بالأخبار والترفيه بعد تلقيها انتقادات من بعض المؤسسات الإعلامية.

وفي الوقت نفسه، يواصل صانع iPhone العمل على تحديث iOS 18.4 الذي من المرجح أن يصل في أبريل، و تشير التقارير السابقة إلى أنها ستتضمن إصدارًا أحدث من Siri تقوم الشركة بتسويقه منذ WWDC 2024.

وبالإضافة إلى قدراته الحالية، من المتوقع أن يتمتع بالقدرة على الاستفادة من البيانات الشخصية للمستخدم وقراءة محتويات الشاشة لتوفير إجابات الاستعلام، علاوة على ذلك، قد يكون أيضًا قادرًا على تحليل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والصور وأحداث التقويم والملفات والبيانات الأخرى لتشكيل الإجابات ذات الصلة بالأسئلة.

وتتضمن التغييرات الأخرى التي من المتوقع أن تكون جزءًا من التحديث المزيد من الرموز التعبيرية ودعم لغات إضافية.