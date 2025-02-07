شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف علامات مائية لـ الصور المعدلة بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

تضيف خدمة Google Photos علاماتها المائية الرقمية SynthID إلى الصور التي تم تعديلها باستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدية في Magic Editor، وفقًا لـ Google سيتم طرح الميزة الجديدة "هذا الأسبوع" ، وهي تهدف إلى التسهيل على الأشخاص التعرف بسرعة على الصور التي تم التلاعب بها باستخدام أداة "reimagine" في Magic Editor.

SynthID هو نظام لوضع العلامات المائية ابتكره فريق DeepMind التابع لشركة Google والذي يدمج علامة بيانات رقمية مباشرة في الصور والفيديو والصوت والنص لتحديد ما إذا كانت قد تم إنشاؤها أو تعديلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ويتم بالفعل تطبيق العلامة المائية على الصور التي تم إنشاؤها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام نموذج Imagen من Google لتحويل النص إلى صورة.

كما طورت شركات أخرى أنظمة مماثلة لوضع العلامات المائية، مثل Content Credentials التي تطبقها Adobe على الأعمال التي تم إنشاؤها أو تحريرها باستخدام مجموعة تطبيقات Creative Cloud الخاصة بها.

وبدأت Google في وضع علامات على الصور التي تم تحريرها بالذكاء الاصطناعي في أوصاف الملفات على Google Photos في أكتوبرالماضي على الأقل)، ولكن هناك بعض المشكلات أهمها أن SynthID لايغير الصورة المرفقة به بشكل واضح ويمكن التعرف عليه باستخدام أداة اكتشاف الذكاء الاصطناعي المخصصة التي تعد جزءًا من ميزة "حول هذه الصورة" من Google .

وتقول Google أيضًا أن بعض التعديلات التي تم إجراؤها باستخدام إعادة تصور Magic Editor "قد تكون صغيرة جدًا بحيث لا يمكن لـ SynthID تصنيفها واكتشافها".

في حين أن تقنية العلامة المائية يمكن أن تساعد إذا تمكنت من اكتشاف التلاعبات، يتفق بعض الخبراء في هذا المجال على أن العلامة المائية وحدها لن تكون فعالة بما يكفي للتحقق بشكل موثوق من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وسوف تتطلب مجموعة متنوعة من الأساليب المختلفة التي تعمل جنبًا إلى جنب.