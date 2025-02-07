شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسائل جوجل تعلن عن إضافة ميزة جديدة تمكنك من حذف الرسائل على غرار واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رسائل جوجل، عن إضافة ميزة طال انتظارها، وهي السماح للمستخدمين بحذف محادثات RCS للجميع، وحيث يكشف تحليل لأحدث إصدار من التطبيق (20250131_02_RC00) أنه قريبًا، سيحصل المستخدمون على خيارين عند حذف رسالة، وهو "الحذف للجميع" و"الحذف بالنسبة لي".

وفي الوقت الحالي، يؤدي حذف دردشة RCS إلى إزالتها من جهازك فقط، بينما لا يزال بإمكان المستلم رؤيتها، ولكن مع هذا التحديث، ستتمكن من مسح الرسائل لكلا الطرفين، تمامًا مثل تطبيق WhatsApp

وهناك اختلاف رئيسي بين رسائل جوجل وتطبيق واتساب، يكمن في أن رسائل Google تُعلم المستلمين عندما يحذف المرسل رسالة أو حتى يحاول حذفها، مقارنة بـ ي WhatsApp، حيث يمكن للمستلمين رؤية أنه تم حذف الرسالة، لكنهم لا يتلقون إشعارًا منفصلاً عنها، و قد يكون هذا أمرًا محرجًا لأي شخص يفضل المزيد من الخصوصية.

ولا يزال من غير الواضح بالضبط متى ستطرح جوجل حذف دردشة RCS، ولكن نظرًا لأن الميزة قيد التشغيل بالفعل، فمن المحتمل أن يتم طرحها قريبًا.

ومثل معظم تحديثات رسائل Google، قد لا يبدو هذا التغيير بمثابة مشكلة كبيرة في حد ذاته، ولكن التعديلات الصغيرة مثل هذه هي التي تحدث فرقًا بمرور الوقت.