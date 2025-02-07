شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد صدور أول أيفون قابل للطي.. هذه أبرز المواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الشائعات حول هاتف iPhone قابل للطي منذ سنوات، وكان تطويره بطيئًا، ومع ذلك، يشير تسرب جديد إلى نافذة الإصدار المحتملة والمواصفات الرئيسية لأول هاتف iPhone قابل للطي من Apple.

موعد صدور أول هاتف آيفون قابل للطي

والهاتف القابل للطي من Apple هو هاتف ذكي قابل للطي على شكل كتاب ومن المتوقع أن يأتي مع شاشة داخلية مقاس 12 بوصة ويمكن أن يحتوي على كاميرات خلفية مزدوجة.

كما يمكن إطلاق هاتف iPhone القابل للطي من Apple في عام 2026، فمن المتوقع أن تطلق الشركة الهاتف القابل للطي في أقرب وقت من خريف العام القادم، ومن المقرر أن تجلب أيضا جهاز iPad وMacbook قابلين للطي في عام 2027.

ويشير التقرير إلى أنه لا يوجد تقدم في الهواتف المحمولة الصغيرة القابلة للطي، ومن المفترض أن تكون قابلة للطي على شكل قلب في الوقت الحالي، كما يُقال إن الهواتف الكبيرة القابلة للطي، والتي يمكن فتحها مثل الكتاب لتصبح أجهزة بحجم الكمبيوتر اللوحي، قيد العمل حاليًا.

مواصفات هاتف آيفون القابل للطي

وسيكون هاتف iPhone القابل للطي على شكل كتاب من Apple يبلغ سمكه 9.2 ملم عند طيه و 4.6 ملم عند فتحه، كما أن الشاشة الداخلية يمكن مقارنتها بهاتفين مقاس 6.1 بوصة مطويين معًا" مما يؤدي إلى حجم إجمالي يزيد عن 12 بوصة.

وتشير تقديرات شركة Tipster إلى أن الشركة ستبيع ما بين 8 إلى 10 ملايين وحدة من iPhone القابل للطي في عام 2026، ثم 20 مليون وحدة في عام 2027.

ويميل هاتف iPhone القابل للطي إلى أن يتميز بإطار متوسط من سبائك الألومنيوم، و من المحتمل أن يتميز بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة تشتمل على كاميرا رئيسية ومستشعر زاوية واسعة للغاية، كما يمكن أن تبلغ سعة البطارية حوالي 5000 مللي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن تكون الخلية مكدسة ثلاثية الأبعاد.