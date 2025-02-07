شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف Google Pixel تتلقى تحديث فبراير 2025 لعلاج الأخطاء وإصلاحات الأمان والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة جوجل تصحيح فبراير 2025 لأجهزة Pixel التحديث اللاسلكي (OTA)، والذي يتوفر لأحدث سلسلة Pixel 9 من الشركة، وPixel Tablet، والأجهزة الأقدم الأخرى التي تعمل بنظام Android 15، والذي يجلب إصلاحات للمشكلات المتعلقة بالصوت والبلوتوث، علاوة على ذلك، يتضمن أيضًا تصحيحًا أمنيًا يعمل على إصلاح ثغرة أمنية في البرنامج تم الإعلان عنها على أنها ذات خطورة بالغة، بالإضافة إلى إدخال تحسينات وظيفية.

تحديث Google Pixel لشهر فبراير 2025

من جانبه كشف مدير مجتمع Google عن ميزات تحديث Pixel لشهر فبراير 2025 برقم الإصدار AP4A.250205.002 للطرازات العالمية، وفي الوقت نفسه تأتي أجهزة Pixel المرتبطة بـ T-Mobile وTelstra وEMEA مع معرفات إضافية C1 وB2 وA1 على التوالي.

وفقًا لسجل التغييرات، يعمل التصحيح على إصلاح مشكلة أثرت على إخراج الصوت في Android Auto في ظل ظروف معينة على الأجهزة التي تتراوح من Pixel 6 إلى Pixel 9 Pro Fold .

كما يعمل على تصحيح خطأ آخر تم الإبلاغ عنه لمنع الاتصال بأجهزة أو ملحقات Bluetooth معينة في بعض الأحيان ، ومع ذلك، قيل إن هذه المشكلة حصرية لسلسلة Pixel 9 وتم إصلاحها مع تحديث فبراير 2025.

بصرف النظر عن إصلاحات الأخطاء، يشير سجل التغييرات إلى أن التحديث يتضمن تصحيحًا أمنيًا لثغرة أمنية شائعة واحدة (CVE) ، وهي مدرجة بالمعرف CVE-2024-53842 والتي أثرت على المكون الفرعي للنطاق الأساسي وتم تصحيحها مع التحديث، تم إدراج الثغرة الأمنية الشائعة على أنها "حرجة" من حيث الخطورة.

ويبلغ حجم التحديث حوالي 15.48 ميجابايت على Google Pixel 9 ولكنه قد يختلف حسب الطراز، و الأجهزة التالية مؤهلة لتلقيه:

* سلسلة جوجل بيكسل 9

* سلسلة جوجل بيكسل 8

* تابلت جوجل بيكسل

* جوجل بيكسل فولد

* سلسلة جوجل بيكسل 7

* سلسلة جوجل بيكسل 6