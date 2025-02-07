شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حماية نفسك من تهديدات هجمات الذكاء الاصطناعى الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الهجمات السيبرانية واسعة النطاق غالبًا الحكومات والشركات، ومع ذلك فإن المستهلكين ليسوا محصنين ضد عمليات الاحتيال والاختراقات الأمنية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وإليك كيفية حماية نفسك من التهديدات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكره موقع "Forbes":

1. كن يقظًا ضد عمليات الاحتيال المولد بالذكاء الاصطناعي

أصبحت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي مقنعة بشكل متزايد، لذا كن حذرًا عند تلقي رسائل بريد إلكتروني أو رسائل أو مكالمات هاتفية غير متوقعة - حتى لو بدت وكأنها تأتي من مصدر موثوق، وتحقق دائمًا من طلبات المعلومات الشخصية من خلال الاتصال المباشر بالمؤسسة.

2. راقب بصمتك الرقمية

يستخدم المتسللون الذكاء الاصطناعي للاستطلاع، لذا حد من المعلومات الشخصية التي تشاركها عبر الإنترنت، وتحقق بانتظام من إعدادات الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي وتجنب الإفراط في مشاركة التفاصيل الشخصية التي يمكن استخدامها لصياغة هجمات مستهدفة.

3. حافظ على تحديث البرامج وأدوات الأمان

غالبًا ما تستغل الهجمات التي يقودها الذكاء الاصطناعي نقاط الضعف المعروفة، لذلك قم بتحديث نظام التشغيل والمتصفحات والتطبيقات بانتظام لتصحيح عيوب الأمان التي يمكن للمهاجمين الاستفادة منها.

4. تأمين بريدك الإلكتروني وحساباتك عبر الإنترنت

استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لحسابات مختلفة وفكر في مدير كلمات مرور جيد، وكذلك قم بتمكين التنبيهات لمحاولات تسجيل الدخول المشبوهة وراجع نشاط الحساب بانتظام، وقم بتمكين المصادقة متعددة العوامل (MFA) حيثما أمكن ذلك.

5. كن على إطلاع دائم باتجاهات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانى

يطور مجرمو الإنترنت تكتيكاتهم باستمرار، لذا فإن البقاء على اطلاع دائم هو المفتاح، لذلك تابع أخبار الأمن السيبراني، واشترك في التنبيهات، وتعلم عن أحدث التهديدات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للتعرف على المخاطر المحتملة.

