شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يحذرون من تزايد الحطام الفضائى: قد يؤدى إلى تصادم الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الحطام الفضائي غير المنضبط الذي يدخل الغلاف الجوي للأرض مصدر قلق متزايد، مع المخاطر المحتملة على الطائرات، وتظل احتمالية الاصطدام منخفضة، لكن العواقب قد تكون وخيمة.

وقد سلطت الحوادث الأخيرة الضوء على هذه القضية، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير احترازية، أثناء رحلة فضائية حديثة، سقطت حطام من مركبة الفضاء ستارشيب 7 التابعة لشركة سبيس إكس في المحيط الأطلسي، مما أدى إلى فرض قيود مؤقتة على المجال الجوي بالقرب من جزر توركس وكايكوس، تأخرت الطائرات، وتم تحويل بعضها بسبب انخفاض الوقود أثناء انتظار التصريح.

وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بإجراء تحقيق في الحادث، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة المرتبطة بالحطام المتساقط.

دراسة تسلط الضوء على ارتفاع مخاطر الاصطدام

وفقًا لدراسة نُشرت في Scientific Reports، فإن العدد المتزايد من حالات إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي مع ارتفاع حركة المرور الجوي أدى إلى تصعيد المخاطر، وفحصت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية ، احتمالية تأثير الحطام الفضائي على المجالات الجوية المزدحمة.

وقال إيوان رايت، الباحث المشارك في الدراسة، لـ Inside Outer Space إن إعادة الدخول غير المنضبطة لديها فرصة بنسبة 26% للحدوث في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة مثل شمال شرق الولايات المتحدة أو شمال أوروبا سنويًا، وقد أغلقت السلطات في السابق المجال الجوي استجابة لأحداث إعادة الدخول، لكن مثل هذه التدابير تسبب ضغوطًا اقتصادية واضطرابات تشغيلية.

التأثير على المجال الجوي والعواقب الاقتصادية

وكما ذكر موقع سبيس، ذكر الباحثون، ومن بينهم آرون بولي ومايكل بايرز، أن احتمالات الاصطدام تزداد في المناطق ذات الكثافة العالية لحركة المرور الجوي، إن قرار إغلاق المجال الجوي لأسباب تتعلق بالسلامة له عواقب وخيمة، حيث تؤدي التأخيرات والتحويلات إلى خسائر مالية، و في عام 2022 نفذت السلطات الأوروبية إغلاقًا مؤقتًا للمجال الجوي، مما يوضح التوازن بين سلامة الطيران والكفاءة الاقتصادية.

التحديات المستقبلية في إدارة العودة إلى الوطن

وتواجه السلطات معضلة في الموازنة بين السلامة والكفاءة التشغيلية، وتشير الدراسة إلى أن عمليات العودة الخاضعة للرقابة عبر المحيطات قد تخفف من المخاطر، ولكن آلاف أجسام الصواريخ تظل في المدار، ومن المقرر أن تعود إلى الغلاف الجوي بشكل غير متوقع على مدى العقود المقبلة، وسوف تتطلب إدارة المجال الجوي التكيف المستمر لمعالجة التحديات المستمرة التي يفرضها الحطام الفضائي.