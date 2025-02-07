شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية جدولة الرسائل على Instagram.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع Instagram شوطا طويلا من كونه مجرد منصة لمشاركة الصور، ليقدم الآن ميزات متنوعة لتعزيز الاتصال، بما في ذلك جدولة الرسائل المباشرة (DMs).



و تتيح لك هذه الميزة تخطيط الرسائل، مما يضمن تسليمها في الوقت المناسب حتى عندما لا تكون متاحً، وباستخدام ميزة الجدولة في Instagram، يمكنك إرسال تحيات أو تذكيرات أو تحديثات دون القلق بشأن التوقيت.

ما هي ميزة جدولة الرسائل المباشرة على Instagram؟

تتيح ميزة جدولة الرسائل المباشرة على Instagram للمستخدمين إنشاء رسالة وتحديد وقت محدد لتسليمها، فإنها مفيدة بشكل خاص للشركات أو المبدعين أو الأفراد الذين يحتاجون إلى إرسال رسائل حساسة للوقت، من خلال تخطيط الرسائل، حيث يمكنك إدارة اتصالاتك بكفاءة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت في لحظة التسليم.

وتدعم هذه الميزة الرسائل النصية فقط حتى الآن، لا يزال يتعين إرسال الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF يدويًا، حيق يتم طرح القدرة على جدولة الرسائل تدريجيًا، لذا تأكد من تحديث تطبيق Instagram الخاص بك للوصول إلى هذه الوظيفة.

كما يمكن للشركات، على وجه الخصوص، استخدام هذه الميزة لإرسال رسائل ترويجية أو تذكير بالمواعيد أو تحديثات حول المنتجات والخدمات، وبالنسبة للمستخدمين الشخصيين، إنها طريقة هامة لتذكر إرسال التحيات أو تذكيرات الأحداث أو المتابعة.

كيفية جدولة الرسائل على Instagram؟

تعد جدولة الرسائل على Instagram أمرًا بسيطًا، وإليك دليل خطوة بخطوة كيفية تفعيلها :



1.افتح تطبيق Instagram على جهازك المحمول. 2.تأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد جدولة الرسالة منه.

3. اضغط على أيقونة الطائرة الورقية (أو أيقونة "الرسائل") في الزاوية العلوية اليمنى من موجز منزلك لفتح صندوق بريد الرسائل المباشرة الخاص بك.

4. حدد محادثة أو ابدأ محادثة جديدة من خلال النقر على زر "رسالة جديدة".

5. اكتب الرسالة النصية التي ترغب في إرسالها في مربع الإدخال.

6.اضغط مع الاستمرار على زر الإرسال (الممثل برمز طائرة ورقية).

7.ستظهر قائمة الجدولة

8.حدد التاريخ والوقت المطلوب لإرسال الرسالة.

9.اضغط فوق تأكيد لإنهاء رسالتك المجدولة، و بمجرد جدولتها، سترى إشعارًا في المحادثة (على سبيل المثال، "رسالة واحدة مجدولة"). وهذا يؤكد أن الرسالة في قائمة الانتظار للتسليم في الوقت المحدد.

10. باتباع هذه الخطوات، يمكنك التأكد من وصول رسائلك إلى المستلم عند الحاجة إليها بالضبط.