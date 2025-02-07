شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل ميزانية بقيمة 24 مليون دولار تمنحها ناسا لـ 9 شركات من أجل القمر والان مع تفاصيل الخبر

ستقدم مجموعة من شركات الفضاء يد المساعدة لتحقيق أهداف ناسا القمرية بموجب عقود جديدة تركز على مهام رحلات أرتميس القادمة، حيث تشارك الآن 9 شركات في سبع ولايات، بموجب عقود الملحق لشراكات تقنيات الفضاء التالية للاستكشاف (NextSTEP).

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تبلغ قيمة المقترحات 24 مليون دولار إجمالاً، حيث تتلقى كل شركة جزءًا من التمويل لعملها، والشركات المذكورة في الإعلان هي:

• Blue Origin (فلوريدا)

• Leidos (فيرجينيا)

• Moonprint (ديلاوير)

• Pratt Miller Defense (ميشيجان)

• Special Aerospace Services (ألاباما)

• Intuitive Machines (تكساس)

• MDA Space (تكساس)

• Lockheed Martin (كولورادو)

• Sierra Space (كولورادو)

قالت نجود ميرانس، نائبة المدير المساعد لمكتب الاستراتيجية والهندسة المعمارية في مقر ناسا في واشنطن، في بيان: "إن جوائز العقود هذه هي المحفز لتطوير القدرات الحاسمة لمهام أرتميس والاحتياجات اليومية لرواد الفضاء للاستكشاف الطويل الأمد على سطح القمر".

وبموجب العقود الجديدة، ستعمل الشركات على مجموعة من المهام لمعالجة التحديات التي تنشأ في بيئة القمر، كما هو محدد في خطة ناسا من القمر إلى المريخ، وهي خطة شاملة تهدف إلى معالجة "العناصر اللازمة للاكتشاف العلمي طويل الأمد بقيادة الإنسان في الفضاء العميق".

وقالت ميرانس: "إن الاستجابة القوية لطلبنا لتقديم العروض هي شهادة على الاهتمام بالاستكشاف البشري واقتصاد الفضاء العميق المتنامي"، مضيفة "هذه خطوة مهمة نحو العودة المستدامة إلى القمر، والتي ستؤدي، جنبًا إلى جنب مع شركائنا التجاريين، إلى الابتكار وتوسيع معرفتنا لمهام القمر المستقبلية، بالنظر إلى المريخ".

تتضمن معظم العقود الخدمات اللوجستية والاستراتيجيات للتعامل مع البضائع على سطح القمر، مثل نقل المعدات وتجهيزها وتخزينها وتتبعها ونقلها، بالإضافة إلى إدارة القمامة.

يمثل برنامج Artemis عودة ناسا التي طال انتظارها إلى مهام القمر المأهولة، وبعد التأخير، من المقرر الآن أن يتم إطلاق أول زوج من بعثات أرتميس المأهولة إلى القمر في عامي 2026 و2027.

سترسل أرتميس 2 أربعة رواد فضاء، ثلاثة أمريكيين وكندي، حول القمر، ومن المقرر إطلاقها في أبريل 2026.

ستنقل أرتميس 3 البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ أبولو 17 في عام 1972، ومن المقرر الآن أن يتم إطلاقها في منتصف عام 2027.