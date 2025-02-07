شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة واتساب جديدة تسمح للمستخدمين بدفع الفواتير فى الهند.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير حديث أن واتساب يعمل على ميزة جديدة للمستخدمين في الهند ، ومن المتوقع أن تسمح هذه الميزة للمستخدمين بسداد الفواتير عبر منصة المراسلة.

وفي نوفمبر 2020، قدم واتساب خيار إرسال واستقبال الأموال باستخدام واجهة الدفع الموحدة (UPI) لمستخدمين محددين في البلاد، ومؤخرًا، قامت مؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) بإزالة حد إدراج UPI لمنصة Meta المملوكة، مما يسمح لها بتوسيع خدمات الدفع الخاصة بها لجميع المستخدمين في الهند.

قد يتمكن مستخدمو WhatsApp قريبًا من إجراء دفعات الفواتير المباشرة.

تعمل شركة واتساب على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين في الهند بسداد الفواتير، وقد تم اكتشاف هذه الميزة أثناء تفكيك ملف APK بواسطة موقع Android Authority ، وقد تم رصد هذه الميزة قيد التطوير في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد 2.25.3.15 ، وهذا يشير إلى أن التطبيق المملوك لشركة Meta يتطلع إلى توسيع خدماته المالية في البلاد.

ويشير التقرير إلى أن الميزة الجديدة ستمكن المستخدمين على الأرجح من سداد الفواتير مباشرة عبر تطبيق واتساب، ويضيف التقرير أن الفئات المدعومة لسداد الفواتير قد تشمل فواتير الكهرباء، وإعادة شحن الهواتف المحمولة مسبقة الدفع، وسداد الغاز المسال، وفواتير المياه، وفواتير الهاتف الثابت المدفوعة لاحقًا، وسداد الإيجار.

وبحسب التقرير، فإن خيار دفع الفواتير قيد التطوير حاليًا، ولكن تم بالفعل إضافة نشاط فارغ له إلى الإصدار التجريبي المذكور أعلاه من WhatsApp. ولا يُعرف بعد الجدول الزمني للإصدار، ولكن من المتوقع أن يكون متاحًا لمختبري الإصدار التجريبي في الهند قبل طرحه على قناة التحديث المستقرة.

وتشير النشرة إلى أن المنصة قد تواجه بعض التحديات التنظيمية أو اللوجستية قبل إطلاق الخدمة في الهند ، وتسمح واتساب حاليًا للمستخدمين بإجراء مدفوعات UPI لجهات الاتصال والشركات.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن هذه الميزة الجديدة تم رصدها بعد أن رفعت NPCI حد تسجيل المستخدمين لـ WhatsApp Pay، والآن يمكنها التنافس بشكل مباشر مع منصات الدفع المخصصة مثل PhonePe وGoogle Pay.

في العام الماضي، تم رصد تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta وهو يختبر خيارًا يسمح للمستخدمين بإجراء مدفوعات دولية من التطبيق.