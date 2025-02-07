شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق MacBook Air و MacBook Pro بشريحة M5 قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة أبل على تطوير أحدث طرازات MacBook Pro المدعومة بالجيل الجديد من شريحة M5، حيث بدأت الشركة بالفعل في الإنتاج الضخم لهذه الشريحة وفقًا لتقارير إعلامية كورية جنوبية.

ومن المتوقع أن تصل الأجهزة الأولى للأسواق بحلول نهاية عام 2025، بينما قد يتأخر إطلاق MacBook Air المزود بشريحة M5 حتى أوائل 2026.

إنتاج شريحة M5 بدأ بالفعل

وفقًا لتقرير صادر عن ET News، بدأت أبل عمليات تغليف شريحة M5 الشهر الماضي، مما يشير إلى أن الشركة دخلت مراحل الإنتاج النهائية.

وتُعد عملية التغليف واحدة من آخر خطوات تصنيع أشباه الموصلات، حيث تُجرى بعد الانتهاء من تصنيع الرقائق.

وتشير التقارير إلى أن مجموعة ASE التايوانية بدأت بالفعل الإنتاج الضخم لنموذج M5 الأساسي، بينما تستعد شركات أخرى مثل Amkor و JCET الصينية للانضمام إلى عمليات التصنيع قريبًا.

تحسينات أداء وكفاءة بفضل تقنية 3 نانومتر

تعتمد شريحة M5 على تقنية التصنيع المتقدمة 3 نانومتر من TSMC، والتي توفر تحسينات كبيرة في الكفاءة والأداء مقارنة بالجيل السابق.

ومع ذلك، اختارت أبل تجنب تقنية 2 نانومتر في الوقت الحالي، ربما لأسباب تتعلق بالتكلفة.

أما الطرازات الأعلى مثل M5 Pro و M5 Max و M5 Ultra، فمن المتوقع أن تقدم قفزات كبيرة في الأداء من خلال تقنيات تصميم مبتكرة، من أبرزها تقنية SoIC، التي تعتمد على تكديس الشرائح ثلاثي الأبعاد، مما يساعد على تحسين إدارة الحرارة وتقليل استهلاك الطاقة، وبالتالي تحسين عمر البطارية والأداء العام.

ما هو أول جهاز سيحصل على شريحة M5؟

وفقًا لتقرير MacRumors، قد لا يكون أول جهاز يعمل بشريحة M5 جهاز MacBook، بل من المحتمل أن يكون iPad Pro جديد، يُتوقع إصداره في أواخر 2025 أو أوائل 2026. بعد ذلك، سيأتي MacBook Pro في أواخر 2025، يليه MacBook Air في أوائل 2026.

كما تشير بعض التكهنات إلى إمكانية إطلاق إصدار جديد من نظارة Apple Vision Pro مزود بشريحة M5 في عام 2026، لتعزيز قدراتها على معالجة البيانات وعرض الرسومات.

أبل تجهز الجيل القادم من أجهزة ماك

رغم عدم تأكيد أبل لهذه المعلومات رسميًا، إلا أن بدء الإنتاج الضخم لشريحة M5 يشير إلى أن الشركة تستعد لإطلاق جيل جديد من أجهزة Mac بمواصفات قوية وأداء محسّن. ومن المتوقع أن تكشف أبل عن تفاصيل رسمية خلال مؤتمراتها القادمة.