شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يتفوق Gemini على DeepSeek؟..سوندار بيتشاى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن أشادت OpenAI بأداء نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek، تحدثت جوجل لأول مرة عن النموذج الصيني، حيث أكد الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي أن الشركة تعمل على تحسين قدرات Gemini لمنافسة منافسيها.



وخلال مكالمة أرباح الربع الرابع لشركة الفابت، الشركة الأم لـ جوجل، أبدى بيتشاي إعجابه بفريق ديب سيك، قائلًا: "أعتقد أن لديهم فريقا رائعا وقاموا بعمل جيد جدا."

لكن رغم هذه الإشادة، أشار إلى أن جيميني يتفوق على ديب سيك في ثلاثة مجالات رئيسية، موضحا أن أحد أبرز نقاط القوة في جيميني تكمن في التوازن بين التكلفة والأداء والسرعة، وهو ما يمنحه تفوقا في سوق الذكاء الاصطناعي.

وأكد بيتشاي أن استثمارات جوجل في تطوير الذكاء الاصطناعي بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن نماذج Gemini 2.0 Flash أكثر كفاءة مقارنة بـ DeepSeek R1 وV3.



وتتسارع المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، مع ظهور نماذج جديدة من الصين خلال الأشهر الأخيرة، ما يفرض تحديات على جوجل وOpenAI، ومع ضخ استثمارات ضخمة في هذا المجال، تواجه الشركات ضغوطا متزايدة لتحويل هذه الاستثمارات إلى عائدات ملموسة خلال السنوات المقبلة.

وأصبح نموذج Gemini 2.0 متاح للجميع ويمكن الوصول إلى Gemini Live عبر الهواتف المحمولة مجانًا، بفضل الموارد البشرية والمادية الكبيرة لشركة جوجل، يبدو أن لديها ميزة كبيرة في هذا السباق، على الرغم من أن تكلفة النموذج ستنخفض في النهاية مما سيسهل دخول لاعبين آخرين في هذا المجال.