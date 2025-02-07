شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "DeepSeek" يثير الجدل بشأن بيانات المستخدمين.. وهذا ما ادعته شركة أبحاث كندية والان مع تفاصيل الخبر

ادعى باحثون في مجال الأمن السيبراني أن موقع شركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek قد يحتوي على كود برمجي قد يسمح بإرسال بعض بيانات تسجيل دخول المستخدمين إلى شركة تشاينا موبايل، وهي شركة اتصالات مملوكة للدولة الصينية محظورة من العمل في الولايات المتحدة.

وفقا لتحليل أجرته شركة Feroot Security الكندية، يدعي أن نظام تسجيل الدخول في ديب سيك يحتوي على شيفرة مشفرة بشدة، وعند فك تشفيرها، تبين أنها تتصل ببنية تحتية تابعة لـ تشاينا موبايل، وهو ما قد يكون جزءا من عملية إنشاء الحساب وتسجيل الدخول وذلك بحسب التقرير.

وفي حين أن سياسة الخصوصية الخاصة بـ ديب سيك تعترف بتخزين البيانات على خوادم داخل الصين، إلا أن هذا الاكتشاف يدعي أن هناك ارتباط أكثر مباشرة بين الشركة والدولة الصينية مما كان يعتقد سابقًا.

يأتي هذا الأمر وسط تصاعد المخاوف الأمريكية بشأن التطبيقات الرقمية الصينية، وكانت واشنطن قد فرضت قيودا على تشاينا موبايل منذ عام 2019، بسبب ما اعتبرته مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفي 2021 فرضت إدارة بايدن عقوبات إضافية تحد من قدرة الأمريكيين على الاستثمار في الشركة.

وفي السياق نفسه، حذر إيفان تساريني، الرئيس التنفيذي لشركة Feroot Security، من أن السماح لتطبيق مثل DeepSeek بجمع بيانات المستخدمين دون رقابة قد يشكل تهديدًا كبيرا على حد قوله، وأضاف: "من الصعب تصديق أن هذا الأمر حدث بالصدفة هناك الكثير من المؤشرات التي تثير القلق بحسب وصفه.

وصرح ستيوارت بيكر، المستشار القانوني والمسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي ووكالة الأمن القومي الأمريكية، قائلًا: "المخاوف بشأن DeepSeek تتجاوز تلك المرتبطة بتيك توك، لأن الأمر لا يتعلق فقط بمحتوى ترفيهي، بل بمعلومات شخصية وتجارية قد تكون ذات أهمية أمنية كبرى على حد تعبيره."

وادعى باحثون أكاديميون مستقلون، من بينهم جويل رياردون من جامعة كالجاري وسيرج إيجيلمان من جامعة كاليفورنيا – بيركلي، نتائج شركة Feroot، حيث وجدوا أن نظام تسجيل الدخول في ديب سيك يحتوي على روابط لـ تشاينا موبايل.

وقال رياردون: "من الواضح أن تشاينا موبايل متورطة بطريقة ما في عمليات تسجيل الدخول لـ DeepSeek، رغم أننا لم نرصد نقلًا مباشرًا للبيانات أثناء الاختبار على حد قوله.