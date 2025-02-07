شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تؤثر قرارات ترامب على تسعيرة هواتف آيفون القادمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسهم سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فرض الرسوم الجمركية، إلى جعل أجهزة iPhone أرخص من هواتف الشركات الصينية في الولايات المتحدة، وهذا ما يجعل الهواتف الصينية الشهيرة تتأثر حصتها في السوق في الولايات المتحدة، بعدما بدت هذه الهواتف سالمة من الجولات الأولى من الرسوم الجمركية، وبرغم انها يمكن أن تستفيد على المدى القصير، ولكن في النهاية، قد تتأثر حصتها.

تداعيات قرارات ترامب على آبل

وفرضت شركة أبل، يوم الثلاثاء الماضي، تعريفة جمركية بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين، ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على الشركة، التي تصنع أكثر من 85 ٪ من أجهزة iPhone في الصين.

والتعريفة الجمركية هي رسوم إضافية يتم فرضها على المنتجات المصنوعة في بلد آخر، وكانت شركة أبل قادرة على تجنب هذه الضرائب في المرة الأخيرة التي كان فيها ترامب في السلطة.

وأعلن ترامب أيضًا عن تعريفة جمركية بنسبة 25 ٪ على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، لكن هذه العقوبات معلقة، نظراً لأن غالبًا ما تقوم الشركات بتمرير بعض العبء الضريبي على الأقل إلى عملائها، وإذا لم يتم التنازل عن التعريفة الجمركية على شركة Apple، فقد ترتفع أسعار iPhone في الولايات المتحدة، مما قد يجعل منتجات الهواتف الصينية أكثر تنافسية، خلال المدى القريب فقط.

ووفقا لتشوسونبيز من كوريا الجنوبية، فإن سياسات ترامب المستقبلية يمكن أن تضر الهواتف الصينية، واقترح ترامب في الماضي فرض رسوم جمركية على جميع الدول، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي نهج الرئيس الأمريكي "أمريكا أولاً" إلى إعفاء شركة أبل من الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.

لذا، فبينما قد تؤدي أي زيادة محتملة في سعر هاتف آيفون في المستقبل القريب إلى تعزيز موقف المنافس الصيني ، فإن هذه الميزة قد تتآكل على المدى الطويل.

وطرح ترامب فكرة فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10 إلى 20 ٪على جميع البلدان، وربما يفكر بالفعل في تنفيذ وعده، كما يتضح من تهديده الأخير بفرض رسوم جمركية على أوروبا.



ويقول البروفيسور الكوري كيون وون كيم، إنه لن يمر وقت طويل قبل أن يتم توسيع التعريفات الجمركية لتشمل البلدان التي تنتج فيها المنافس الصيني لـ آبل هواتفها، وما لم تتدخل حكومة كوريا الجنوبية وتوعد باتخاذ تدابير مثل بناء مصانع في الولايات المتحدة، فسوف يواجه المنافس الصيني قراراً صعباً يتمثل إما في تحمل التكلفة الإضافية أو رفع أسعار الهواتف في الولايات المتحدة.



