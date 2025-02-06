انت الان تتابع خبر أفضل السيارات الهجينة من حيث استهلاك الوقود في 2025 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فيما يلي قائمة بأفضل السيارات الهجينة من حيث كفاءة استهلاك الوقود، بناءً على المسافة التي تقطعها لكل لتر من الوقود.

1. تويوتا بريوس (Toyota Prius)



نوع المحرك: هايبريداستهلاك الوقود: 24 كم/لتر

2. هيونداي إلانترا (Hyundai Elantra)

نوع المحرك: هايبريد

استهلاك الوقود: 23.2 كم/لتر

3. كيا نيرو (Kia Niro)

نوع المحرك: هايبريد

استهلاك الوقود: 22.7 كم/لتر

4. تويوتا كامري (Toyota Camry)

نوع المحرك: هايبريد

استهلاك الوقود: 21.9 كم/لتر

5. تويوتا كورولا (Toyota Corolla)

نوع المحرك: هايبريد

استهلاك الوقود: 21 كم/لتر

6. هوندا سيفيك (Honda Civic)

نوع المحرك: هايبريد

استهلاك الوقود: 20.65 كم/لتر

7. هوندا أكورد (Honda Accord)

نوع المحرك: هايبريد

استهلاك الوقود: 20.2 كم/لتر

8. هيونداي سوناتا (Hyundai Sonata)

نوع المحرك: هايبريد

استهلاك الوقود: 20.2 كم/لتر

9. ليكسوس ES300 (Lexus ES300)

نوع المحرك: هايبريد

استهلاك الوقود: 18.5 كم/لتر

10. كيا سبورتاج (Kia Sportage)

نوع المحرك: هايبريد

استهلاك الوقود: 18.25 كم/لتر

تعتبر السيارات الهجينة خيارًا رائعًا لمن يبحث عن توفير الوقود مع الحفاظ على الأداء المميز. من السيارات الصغيرة الاقتصادية مثل تويوتا بريوس إلى السيارات الفاخرة مثل ليكسوس ES300، هناك العديد من الخيارات التي تناسب مختلف الاحتياجات. اختر السيارة التي تناسب نمط حياتك واستمتع بقيادة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.