شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق نموذج الذكاء الاصطناعى الرائد بقدرات تفكير متقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل رسميًا عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini 2.0 Flash Thinking، المصمم لتعزيز قدرات التفكير المنطقي وتحليل المعلومات.

يتميز النموذج الجديد بقدرته على تفكيك الأوامر المعقدة إلى خطوات متعددة، مما يجعله أكثر دقة في تقديم الإجابات ويوضح للمستخدمين كيف توصل إلى نتائجه.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من كشف OpenAI عن نماذجها الجديدة o3 و o3-mini، لكن جوجل تؤكد أن Gemini 2.0 Flash Thinking يعد حاليًا أقوى نموذج ذكاء اصطناعي في العالم.

إطلاق رسمي وخيارات جديدة للمستخدمين

يتوفر النموذج الجديد الآن ضمن خيارات النماذج في تطبيق Gemini على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، ليمنح المستخدمين تجربة أكثر ذكاءً ودقة. كما أطلقت جوجل إصدارًا آخر، Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental with Apps، الذي يتميز بإمكانية التفاعل مع خدمات جوجل مثل يوتيوب، والبحث، وخرائط جوجل، مما يوفر تجربة أكثر تخصيصًا وسهولة في الاستخدام.

يعتمد Gemini 2.0 على نهج جديد لحل المشكلات عبر تقسيم المهام المعقدة إلى خطوات أصغر، مما يعزز دقة النتائج، على الرغم من أن ذلك قد يتطلب وقتًا أطول قليلاً في المعالجة.

Gemini 2.0 Pro: قفزة نوعية في الذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل أيضًا عن إطلاق نسخة Gemini 2.0 Pro Experimental، المصممة للتفوق في البرمجة وفهم التعليمات المعقدة. يتيح هذا الإصدار التفاعل مع أدوات مثل بحث جوجل، بل ويمكنه تنفيذ الأكواد البرمجية نيابةً عن المستخدمين.

ويتميز Gemini 2.0 Pro بقدرة هائلة على معالجة ما يصل إلى 2 مليون رمز نصي، أي ما يعادل حوالي 1.5 مليون كلمة في جلسة واحدة، مما يجعله أحد أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي على الإطلاق.

جوجل ترفع سقف المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي

مع هذه التحديثات، تعزز جوجل مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم Gemini 2.0 للمستخدمين أداءً غير مسبوق، سواء في التحليل المنطقي، أو البرمجة، أو التفاعل مع التطبيقات، مما يجعله أداة قوية للمساعدة في إنجاز المهام المختلفة.