انت الان تتابع خبر ابتكار صيني جديد لمرضى السكري.. جهاز ذكي للمراقبة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت صحيفة "تشاينا دايلي" أن التقنية الجديدة - التي تلغي الحاجة إلى وخز الإصبع أو سحب عينات الدم - تفتح آفاقاً واعدة لتحسين التزام مرضى السكري بالمراقبة المنتظمة لمستويات الجلوكوز.

وتعتمد التقنية المبتكرة على دمج تقنية التصوير المقطعي البصري مع التحليل الطيفي المكاني المتعدد، مما يتيح الكشف المتزامن عن مستويات السكر في الأنسجة تحت الجلد بدقة عالية.



وأوضحت وانغ وي تشينغ - الباحثة الرئيسية في المركز الوطني للبحوث السريرية لأمراض التمثيل الغذائي بمستشفى روي جين - أن الدراسات السريرية التي أجريت على 200 مريض بالسكري و30 شخصاً سليماً أظهرت دقة عالية للتقنية، حيث بلغ متوسط نسبة الخطأ 14.6 بالمئة مقارنة بالفحص التقليدي.

وأضافت أن التقنية الجديدة تتميز بإمكانية استخدامها دون الحاجة لمعايرة خاصة لكل مريض، كما أنها تناسب مختلف الفئات العمرية وألوان البشرة وأشكال الجسم.

مرض السكري يصيب أكثر من 500 مليون شخص حول العالم، وتصل نسبة انتشاره بين البالغين في الصين إلى 12 بالمئة.

