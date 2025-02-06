شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تحظر مؤقتًا تطبيق DeepSeek للموظفين بسبب مخاوف أمنية والان مع تفاصيل الخبر

حظرت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية مؤقتًا وصول الموظفين إلى منصة الذكاء الاصطناعي الصينية ديب سيك DeepSeek بسبب مخاوف أمنية، وفقًا لمسؤول في الوزارة، يأتي ذلك في إطار دعوة الحكومة للجهات الرسمية إلى توخي الحذر عند استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل DeepSeek وChatGPT، في بيئة العمل.

وأفادت وكالة يونهاب أن شركة كوريا للطاقة المائية والنووية (المملوكة للدولة) حظرت بالفعل استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك DeepSeek، منذ وقت سابق من الشهر الجاري، كما فرضت وزارة الخارجية قيودًا على الوصول إلى DeepSeek عبر الحواسيب المتصلة بالشبكات الخارجية، لكنها لم تفصح عن تفاصيل الإجراءات الأمنية المتخذة.

ويجعل هذا الحظر كوريا الجنوبية أحدث دولة تحذر من استخدام DeepSeek، بعد أن دعا وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، الشهر الماضي مواطني بلاده إلى توخي الحذر عند استخدام النموذج الصيني، فيما تدرس الولايات المتحدة أيضًا تداعياته على الأمن القومي.

من جهتها، تعتزم هيئة حماية المعلومات في كوريا الجنوبية مطالبة ديب سيك بتوضيح كيفية إدارة بيانات المستخدمين الشخصية.

وكانت ديب سيك قد أثارت ضجة الشهر الماضي بإطلاق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة تدّعي أنها تضاهي أو تتفوق على النماذج المطورة في الولايات المتحدة، وبتكلفة أقل بكثير.

كما بدأت الشركات التقنية الكورية في اتخاذ خطوات احترازية، حيث طلبت كاكاو كورب من موظفيها الامتناع عن استخدام ديب سيك لأسباب أمنية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان شراكتها مع OpenAI.

وفي السياق ذاته، قالت SK Hynix، المتخصصة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، إنها قيدت استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسمحت بالاستخدام المحدود عند الضرورة، كما أكدت نيفر أنها طلبت من موظفيها عدم استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التي تخزن البيانات خارج الشركة.