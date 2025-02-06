تكنولوجيا: معالج Dimensity 9400 من MediaTek يتصدر قائمة AnTuTu في شهر يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت قاعدة بيانات AnTuTu تقريرها الشهري الجديد، وهذه المرة تغطي نتائج الاختبارات المعيارية في الصين لشهر يناير.

وكما هو متوقع، شهدت المنافسة صراعًا قويًا بين الأجهزة المزودة بمعالجي Snapdragon 8 Elite و MediaTek Dimensity، حيث توزعت الأجهزة في المراكز العشرة الأولى بشكل متساوٍ بين الشركتين.

تمكن معالج Dimensity 9400 من تصدر القائمة، بفضل هاتف Vivo X200 Pro الذي حقق متوسط درجة 2,896,624 نقطة، متجاوزًا باقي الأجهزة.

وجاء في المركز الثاني OnePlus Ace 5 Pro بـ 2,888,193 نقطة، يليه Red Magic 10 Pro+ بـ 2,868,701 نقطة، ثم iQOO 13 بـ 2,853,651 نقطة، فيما احتل iQOO Neo10 Pro المركز الخامس بمجموع 2,836,633 نقطة.

وباستثناء Vivo X200 Pro، جميع الأجهزة الأخرى في المراكز الخمسة الأولى تعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite.

أما بقية المراكز العشرة الأولى، فشملت Vivo X200 في المركز السادس، وX200 Pro Mini سابعًا، وOnePlus 13 ثامنًا، وOppo Find X8 Pro تاسعًا، وأخيرًا Honor Magic7 Pro في المركز العاشر.

وفي فئة الهواتف المتوسطة، تصدر Redmi Turbo 4 القائمة بمجموع 1,738,244 نقطة، متفوقًا بفارق مريح على OnePlus Ace 3V الذي جاء في المركز الثاني.

ويظهر بوضوح أن معالج Dimensity 8400 في هاتف Redmi Turbo 4 استفاد من تكوين النواة القوية لتحقيق هذه النتائج، بينما Snapdragon 7+ Gen 3 في OnePlus Ace 3V لا يزال يقدم أداءً قويًا رغم تراجعه عن الصدارة بعد فترة من التفوق في هذه الفئة.

احتل Realme GT Neo6 SE المركز الثالث، ثم Oppo Reno13 Pro رابعًا، وRedmi K70e خامسًا، بينما جاءت هواتف Reno13 وRedmi Note 12 Turbo وReno12 وReno11 وiQOO Z8 في بقية المراكز العشرة الأولى. جميع هذه الأجهزة تعمل إما بمعالجات Dimensity 8 أو Snapdragon 7+.

أما في فئة الأجهزة اللوحية، فقد احتل Red Magic Nova الصدارة، متفوقًا بفارق بسيط على Oppo Pad 3 Pro، وكلاهما مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3. وجاء بعدهما iQOO Pad2 Pro بمعالج Dimensity 9300+، يليه Vivo Pad3 Pro بمعالج Dimensity 9300، ثم OnePlus Pad Pro المزود أيضًا بـ Snapdragon 8 Gen 3.

كما تضمنت القائمة أجهزة مثل Lenovo Legion Y700 2025، وXiaomi Pad 6S Pro 12.4، وVivo Pad3، وiQOO Pad2، وأخيرًا Xiaomi Pad 7 Pro.

بذلك، أظهر التقرير سيطرة واضحة لمعالجات MediaTek وQualcomm على الأداء في مختلف الفئات، مع استمرار المنافسة الشرسة بين Snapdragon وDimensity لتحقيق أفضل النتائج.

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