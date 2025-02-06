تكنولوجيا: هكذا ستبدو سماكة هاتفي Oppo Find N5 و OnePlus Open 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد OPPO لإطلاق هاتفها القابل للطي Find N5 خلال الأسبوعين المقبلين، ومن المتوقع أن يصل إلى الأسواق العالمية تحت اسم OnePlus Open 2.

ووفقًا لأحدث التسريبات، سيأتي الهاتف الجديد بسماكة 4.2 ملم فقط عند فتحه بالكامل، مما يجعله من بين أنحف الهواتف القابلة للطي على الإطلاق.

للمقارنة، يبلغ سمك Honor Magic V3 عند فتحه 4.35 ملم، وهو حاليًا الهاتف القابل للطي التقليدي الأرق في السوق. وعلى الرغم من أن Huawei Mate X5 يصل إلى 3.6 ملم، إلا أنه يعتمد على تصميم الطي المزدوج، ما يجعله مقارنة غير عادلة.

وبناءً على هذه الأرقام، يبدو أن Find N5 / OnePlus Open 2 سيحمل لقب أنحف هاتف قابل للطي بتصميم الطي التقليدي.

ولكن، هل ستجعل هذه النحافة الأجهزة القابلة للطي أكثر انتشارًا؟ ربما لا، إلا إذا شهدت الأسعار انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالجيل السابق. ومع ذلك، فإن الوصول إلى مستوى سماكة الهواتف العادية عند طي الجهاز يعد إنجازًا رائعًا يستحق التقدير.

من الناحية التقنية، يُشاع أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite، لكنه سيأتي مع سبعة أنوية فقط لوحدة المعالجة المركزية.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت OPPO رسميًا أن الجهاز سيدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، إلى جانب ثلاثة تصنيفات لمقاومة الماء: IPX6 وIPX8 وIPX9، مما يعزز من متانته ويجعله من أكثر الأجهزة القابلة للطي مقاومة للعوامل الخارجية.

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