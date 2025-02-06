شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية تكساس تفرض حظراً على DeepSeek وRedNote والان مع تفاصيل الخبر

فرض حاكم ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية جريج أبوت، حظرًا يمنع موظفي الولاية من تنزيل أو تثبيت أو استخدام العديد من التطبيقات الصينية الشهيرة على الأجهزة التي أصدرت الحكومة موافقتها عليها، فلن يتمكنوا من استخدام DeepSeek أو العديد من التطبيقات الأخرى التي طورتها الصين.

نظرًا لمخاوف الخصوصية والأمن القومي، أصدر الحاكم مرسومًا يحظر على موظفي الدولة التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك DeepSeek و RedNote وLemon8 على الأجهزة المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ذلك، يشمل الحظر منصات تداول الأسهم الصينية مثل Moomoo وTiger Brokers وWebull.

وقال الحاكم أبوت في إعلان على موقع ولاية تكساس الإلكتروني: "لن تسمح تكساس للحزب الشيوعي الصيني بالتسلل إلى البنية التحتية الحيوية لولايتنا من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووسائط التواصل الاجتماعي لجمع البيانات، وستواصل تكساس حماية ولايتنا والدفاع عنها من الجهات الأجنبية المعادية.

يأتى الحظر في الوقت الذي أصبحت فيه العديد من التطبيقات الصينية أكثر شعبية في الولايات المتحدة والعالم، وأصبح روبوت الدردشة مفتوح المصدر DeepSeek هو المنافس الأكبر للعلامات التجارية المماثلة في الغرب.

في الوقت نفسه، تم التشكيك بسرعة في قانونية التطبيق وبروتوكول جمع البيانات ، والجدير بالذكر أن تكساس هي أول ولاية في الولايات المتحدة تحظر DeepSeek.

كما حظرت البحرية الأمريكية والكونجرس والبنتاجون ووزارة المالية ووكالة ناسا استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي، وكلها ترى مخاوف مماثلة تتعلق بالخصوصية والأمان.

كما تحركت العديد من الدول بسرعة لحظر DeepSeek، وكانت إيطاليا أول من فعل ذلك ، حيث اختفى التطبيق من متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play بعد فترة وجيزة من استجوابه من قبل مجموعة مراقبة البيانات الإيطالية Garante، وفقًا لموقع Android Headlines .

وقيدت تايوان وأستراليا استخدام التطبيق في بلديهما، وتدرس بعض البلدان الأخرى حاليًا مخاطر إبقاء DeepSeek قانونيًا للاستخدام ، بما في ذلك أيرلندا وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.

وكانت ولاية تكساس أيضًا سباقة في حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة المعتمدة من قبل الدولة في عام 2022 ، ومنذ ذلك الحين، فرضت ثلاثون ولاية حظرًا مماثلاً على تطبيق تيك توك على موظفي الحكومة، قبل الحظر الفيدرالي في منتصف يناير، والذي شهد لجوء ملايين المستخدمين في الولايات المتحدة إلى تطبيق RedNote الصيني ، ومع ذلك، تضاءل الاهتمام بالتطبيق بعد إعادة إتاحة الوصول إلى تيك توك بسرعة.