تكنولوجيا: صورة مسربة لـ Xiaomi 15 Ultra تكشف تصميمًا مستوحى من هاتف Leica

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اقترب موعد إطلاق Xiaomi 15 Ultra في وقت لاحق من هذا الشهر، ومع ذلك، ظهرت صورة مسربة جديدة تكشف المزيد من التفاصيل حول تصميمه.

يبدو الهاتف متطابقًا إلى حد كبير مع التسريبات السابقة، لكن ترتيب عدسات الكاميرا قد لا يكون بالقدر الذي توقعه البعض.

تُظهر الصورة المسربة أن الجهة الخلفية للهاتف تجمع بين معدن الربع العلوي وجلد الثلاثة أرباع السفلى، وهو تصميم مستوحى من الكاميرات الكلاسيكية لهاتف Leica.

أما من حيث التكوين، فيضم الجهاز أربع كاميرات خلفية، مرتبة في صفّين أفقيين. يضم الصف العلوي كاميرا 200 ميجابكسل ومستشعر Periscope، اللذان يحتاجان إلى مساحة كبيرة.

أما الصف السفلي، فيشمل الكاميرا الرئيسية بحجم 1 بوصة، وكاميرا مقربة قصيرة المدى بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل.

ومن الناحية التقنية، من المتوقع أن يعمل Xiaomi 15 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite، مع نظام Android 15 وواجهة HyperOS 2.

وفيما يخص البطارية، ستظل دعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط، لكن سعتها ستزداد إلى 6000 مللي أمبير، ما يعزز من عمرها بشكل ملحوظ.

من المنتظر أن تكشف شاومي عن الهاتف رسميًا في الصين خلال الأيام الأخيرة من شهر فبراير، على أن يتم الإعلان العالمي عنه خلال معرض MWC في برشلونة، إسبانيا.

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