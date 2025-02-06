تكنولوجيا: نينتندو تعد بتوفير Switch 2 بكميات كافية لتجنب نقص الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد نينتندو لإطلاق وحدة الألعاب المرتقبة Switch 2 في عام 2025، وتسعى لتجنب أي مشكلات تتعلق بنقص المعروض عند الإطلاق.

وخلال مكالمة الأرباح الأخيرة، كشف Shuntaro Furukawa، رئيس الشركة، أن نينتندو تتخذ قرارات جريئة فيما يخص الإنتاج لتلبية الطلب المتوقع بشكل كبير.

صرّح Furukawa قائلًا: “نتحمل المخاطر في الإنتاج من أجل تلبية أكبر قدر ممكن من الطلب”، في إشارة إلى استعداد الشركة لمواجهة تحديات التوريد المحتملة.

يأتي هذا النهج بعد النجاح الكبير الذي حققه Nintendo Switch الأصلي عند إطلاقه عام 2017، عندما أدى الطلب المرتفع إلى نقص في المخزون، مما حال دون وصول الجهاز إلى جميع المستخدمين فورًا. تسعى نينتندو هذه المرة إلى تفادي هذه المشكلة مع إصدار Switch 2.

وعلى الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بإنتاج Switch 2 لم تُكشف بعد، أكّد Furukawa أن الشركة ستقيم اهتمام المستهلك عقب حدث Nintendo Direct المخصص للجهاز في 2 أبريل.

كما أوضح أن نينتندو تدرك صعوبة زيادة الإنتاج بسرعة، لكنها ستستفيد من خبراتها السابقة للتحرك بأسرع ما يمكن عند الحاجة.

بالإضافة إلى الاستعدادات الإنتاجية، تطرقت نينتندو إلى استراتيجيتها البرمجية للجهاز الجديد. شدد Furukawa على أهمية “البرامج المخصصة” عند الإطلاق، مما يشير إلى أن الشركة قد لا تطلق عددًا كبيرًا من الألعاب الجديدة لكل من Switch الأصلي وSwitch 2 في نفس الوقت.

ومع ذلك، فإن دعم التوافق المسبق لألعاب Switch على الجهاز الجديد سيسهل على المستخدمين الانتقال إليه بسلاسة. حتى الآن، العنوان الوحيد المؤكد لـ Switch 2 هو إصدار جديد من Mario Kart، لكن من غير الواضح ما إذا كانت اللعبة ستكون متاحة أيضًا للجيل الحالي.

أما عن السعر، فمن المتوقع أن تكشف نينتندو عن تكلفة Switch 2 خلال حدث Nintendo Direct القادم. في الوقت نفسه، أكّدت الشركة أنها لا تخطط حاليًا لتعديل سعر Switch الأصلي.

ورغم الانخفاض العام في تطبيقات الألعاب المحمولة خلال السنوات الأخيرة، لا تزال نينتندو تعمل على مشاريع جديدة وتستكشف طرقًا مبتكرة لدمج الهواتف الذكية مع نظامها البيئي للألعاب.

وسط الترقب الكبير لوحدة التحكم الجديدة، احتفلت نينتندو بإنجاز تاريخي خلال مكالمة الأرباح، حيث تجاوزت مبيعات Nintendo Switch الأصلي 150 مليون وحدة، مما يجعله قريبًا من تجاوز Nintendo DS كواحد من أكثر الأجهزة مبيعًا في تاريخ الشركة.

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