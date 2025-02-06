شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 16 روبوتا يرقصون مع البشر فى الصين باحتفالية مهرجان الربيع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شارك عدد من الروبوتات الصينية في عرض راقص بجانب البشر، حيث قدمت شركة Unitree Robotics عدد 16 روبوت في العرض باحتفالية مهرجان الربيع، وهو الأمر الذى انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا على منصتي X وReddit، وأظهر الفيديو المنتشر الروبوتات تؤدى رقصة “يانجو” التقليدية، وهي فن شعبي من شمال شرق الصين.

ظهرت قدرة الروبوتات على مزامنة حركات مع المؤدين البشر بدقة وتزامن غير مسبوق، ووصف مستخدمى وسائل التواصل الأداء بأنه "عرض مذهل لقدرات الذكاء الاصطناعي".

وكشفت Unitree Robotics، الشركة الصينية المطورة للروبوتات، أن الروبوتات المستخدمة في العرض تنتمي إلى سلسلة “Fuxi”، والتي تتصف برؤية محيطية بزاوية 360 درجة باستخدام تقنية الإدراك العميق، مما يتيح للروبوتات التنقل بدقة عالية.

وتضم تقنية SLAM ، المسئولة عن التحديد والتموضع المتزامن بالليزر ثلاثي الأبعاد، والتي تمكن الروبوتات من التحرك في البيئات المعقدة دون فقدان التوازن.

كما أن هناك تحكم حركي قائم على الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للروبوتات بمحاكاة الحركات البشرية بدقة مذهلة، وقدرة على التفاعل مع الموسيقى، حيث تستطيع الروبوتات تحليل الإيقاع وضبط حركاتها في الوقت الفعلي، مما يجعلها تؤدي بعفوية كما لو كانت تفهم الموسيقى.