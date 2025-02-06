شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تسمح باستخدام ChatGPT دون تسجيل الدخول أو إنشاء حساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة OpenAI، في العام الماضي محرك البحث الخاص بها داخل chatbot، والذى كان في البداية حصريًا للمستخدمين الذين يدفعون رسومًا، ولكن بحلول شهر ديسمبر، أصبح المحرك متاحًا للجميع، والآن، يمكن الوصول إلى هذه الميزة بشكل كامل، دون أي عوائق، وقد قامت OpenAI بإزالة جميع القيود المفروضة على ميزة البحث في ChatGPT، مما يسمح لأي شخص باستخدامها دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، حيث يمكنك الآن البحث عن المعلومات تمامًا كما تفعل على Google.



وتعتبر هذه الخطوة فعالة لـ OpenAI، لأنها تدفع ChatGPT كمنافس حقيقي لمحركات البحث التقليدية مثل Google Search، الذي سيطر على الفضاء لسنوات، حيث يعتمد عليه حوالي 80٪ من المستخدمين العالميين.

وما يميز بحث ChatGPT هو افتقاره إلى الإعلانات، على عكس بحث Google، الذي غالبًا ما يكون مليئًا بها، وهذا يجعل التجربة أكثر سلاسة وأكثر مباشرة، لكن محرك Gemini الخاص بشركة Google لا يحتوي على إعلانات أيضًا، وهو يضع نفسه كمحرك بحث أيضًا، لذا فإن OpenAI يواجه بالتأكيد منافسة شديدة.



علاوة على ذلك، يشاع أن جوجل ستحول البحث إلى مساعد ذكاء اصطناعي بحلول عام 2025، لذا، مع تخطيط جوجل لتغيير كيفية عمل البحث، فإن قرار OpenAI بجعل محرك البحث الخاص بها مجانيًا للجميع يعد خطوة ذكية، لأنه يمنح ChatGPT فرصة قتالية للمنافسة في سوق على وشك أن يصبح أكثر تنافسية.



وهناك بعض المشكلات التي واجهتها Google مع الذكاء الاصطناعي عند إطلاقه لأول مرة، عكس ChatGPT الذي يتمتع بمجال للتحسين عندما يتعلق الأمر بضمان أن تكون إجاباته دقيقة وموثوقة.