شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن تحديثا جديدا لتطبيق الرسام يتضمن ميزات للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أجرت مايكروسوفت تحديث على تطبيق الرسام لتعزيز البحث في ويندوز من خلال إصدار معاينة جديدة لنظام ويندوز 11، التي تم طرحها في الأيام القليلة الماضية، ونتيجة لذلك أُضيفت قائمة جديدة للمساعد Copilot التي تقدم ميزات الذكاء الاصطناعي لتطبيق الرسام.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الملفات المحفوظة في خدمة OneDrive مدعومة من قبل البحث في ويندوز وفهرسة المعاني الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الكمبيوتر المزودة بمعالج سنابدراجون (Copilot+) ستتضمن قريبًا ميزات مشابهة.

وصفَت مايكروسوفت الميزات الجديدة التي سيجلبها الإصدار التجريبي القادم من ويندوز 11 في منشور على مدونتها.

هذه الميزات متاحة حاليًا في قنوات Canary وDev، وهي مدرجة في إصدار المعاينة لنظام ويندوز 11 برقم البناء 26120.3073 (KB5050090).

لم يتم الكشف بعد عن موعد توفر هذه الميزات لجميع المستخدمين حول العالم.

على مدار العامين الماضيين، قامت مايكروسوفت بإدخال ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في برنامج الرسام.

باستخدام المحتوى المرسوم من قبل المستخدم كمدخل، يمكن لميزة "Cocreator" إنتاج رسومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يمكن للمستخدم أيضًا ضبط درجة التحسين بالذكاء الاصطناعي المطبقة على الصورة المرسومة.

بالمثل، تعد ميزة "Image Creator" تطبيقًا لتحويل النص إلى صورة، يقوم بإنشاء صور للمستخدم بناءً على نص مدخل واختيار النمط.

يقدم تطبيق الرسام أيضًا ميزة تسمى "Generative Erase" التي تسمح للمستخدمين بإزالة الكائنات غير المرغوب فيها من الصور واستبدالها بخلفية يتم إنشاؤها ودمجها.ي

كما يمكن للمستخدمين ببساطة النقر لإزالة الخلفية من أي صورة باستخدام أداة "Remove backdrop".

مع الإصدار الأخير، تحتوي قائمة المساعد (Copilot) - الموجودة بالقرب من الجانب الأيمن لشريط الأدوات - على جميع هذه الميزات.

بالنقر على القائمة المنسدلة، ستظهر جميع الميزات المتاحة مع وصف مختصر.

والجدير بالذكر أن ميزة "Cocreator" متاحة فقط لأجهزة الكمبيوتر المزودة بمعالج سنابدراجون Copilot+.

تقوم مايكروسوفت أيضًا بتوسيع ميزة فهرسة المعاني للبحث، التي ستعمل الآن مع الملفات والصور المخزنة في خدمة التخزين السحابي OneDrive.

سيتمكن مستخدمو أجهزة الكمبيوتر المزودة بمعالج سنابدراجون (Copilot+) فقط من الاستفادة من هذه الميزة.