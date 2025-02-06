تكنولوجيا: Asus Zenfone 12 Ultra يصل بتصميم محدث ومواصفات قوية لكن دعم البرامج مخيب للآمال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمتلك ASUS خطين رئيسيين للهواتف الذكية: سلسلة ROG Phone الموجهة للألعاب، وسلسلة Zenfone التي تركز على الهواتف الرائدة المدمجة. بعد أن كشفت الشركة عن ROG Phone 9 وROG Phone 9 Pro في نوفمبر الماضي، جاء الآن دور سلسلة Zenfone للإعلان عن أحدث هواتفها.

حصل Zenfone 12 Ultra على بعض التغييرات في التصميم، حيث أصبح إعداد الكاميرا أصغر مقارنة بسابقه، كما تخلت ASUS عن النمط الهندسي الذي كان موجودًا على ظهر Zenfone 11 Ultra.

والهاتف نفسه مصنوع من الزجاج بلمسة نهائية غير لامعة، بينما الإطار مسطح كالمعتاد ومصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100٪. أما الشاشة، فتحتوي على 22٪ من الزجاج المعاد تدويره، ويحتفظ الهاتف بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأخضر والأسود والأبيض.

يأتي الهاتف بشاشة 6.78 بوصة FHD+ من نوع Samsung AMOLED LTPO مع معدل تحديث 120 هرتز، يمكن أن يصل إلى 144 هرتز أثناء اللعب.

تدّعي ASUS أن الشاشة تأتي بنسبة سطوع تصل إلى 2500 نتس، مما يجعلها من بين الشاشات الأكثر سطوعًا في الهواتف الرائدة. يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite، مع ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين 512 جيجابايت UFS 4.0.

وفي قسم الكاميرات، يعتمد Zenfone 12 Ultra على مستشعر Sony Lytia 700 بدقة 50 ميجابكسل، مدعومًا بالإصدار الرابع من نظام التثبيت Gimbal الهجين بستة محاور من ASUS.

يضم الهاتف أيضًا كاميرا بزاوية واسعة جدًا 13 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x مدعوم بتثبيت بصري OIS.

في الجهة الأمامية، يحتوي الهاتف على كاميرا 32 ميجابكسل RGBW مخصصة للصور الذاتية ومكالمات الفيديو. كما يعمل الهاتف بنظام Android 15، الذي يجلب معه ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

ووفقًا لـASUS، يعد Zenfone 12 Ultra أول هاتف ذكي في العالم يدمج نموذج لغة Meta Llama 3 8B، مما يسمح بتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي محليًا لحماية البيانات. رغم هذه التحسينات، لا تزال ASUS تقدم دعمًا برمجيًا محدودًا، حيث سيتلقى الهاتف ترقيتين فقط لنظام التشغيل، في حين ستستمر التحديثات الأمنية حتى عام 2030.

يحتوي الهاتف على بطارية 5500 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع 65 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي Qi 1.3. لم توضح ASUS ما إذا كان الهاتف يأتي مع شاحن داخل الصندوق.

لكن بالنظر إلى أن Zenfone 11 Ultra لم يكن يحتوي على واحد، فمن المحتمل أن يستمر الأمر نفسه مع الطراز الجديد. تشمل الميزات الإضافية مقبس سماعة 3.5 ملم، مكبرات صوت استريو، دعم بطاقتي نانو SIM، وتقنية Wi-Fi 7.

سيبدأ سعر Zenfone 12 Ultra من 1099 يورو في أوروبا، مع خصم إطلاق بقيمة 100 يورو حتى 28 فبراير.

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