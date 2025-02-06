تكنولوجيا: زجاج Gorilla Armor 2 في هاتف Galaxy S25 Ultra أقل مقاومة للخدوش من الجيل السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت سامسونج هاتفها الجديد Galaxy S25 Ultra مع زجاج Gorilla Armor 2، الذي يتميز بمقاومة محسنة للصدمات، حيث يمكنه النجاة من السقوط من ارتفاع 2.2 متر (7.2 قدم) على الخرسانة.

تدّعي شركة Corning أن الإصدار الجديد يحافظ على نفس مستوى مقاومة الخدوش الذي كان يوفره Gorilla Armor الأصلي في هاتف S24 Ultra العام الماضي. ولكن، هل هذا صحيح فعلًا؟

قام Zack من قناة JerryRigEverything الشهيرة باختبار Galaxy S25 Ultra، وأظهرت النتائج أن الزجاج الجديد يتعرض للخدوش عند مستوى السادس على مقياس Mohs.

بالمقارنة، في اختبار Galaxy S24 Ultra، لم تبدأ الخدوش الفعلية إلا عند المستوى السابع ومع ذلك، إذا دققنا في اختبار العام الماضي، سنلاحظ أن شاشة S24 Ultra أظهرت بعض العلامات الطفيفة عند المستوى 6، لكنها كانت أقل وضوحًا مما حدث مع Armor 2 في هاتف S25 Ultra.

يبدو أن Corning اختارت تعزيز قدرة Armor 2 على امتصاص الصدمات، وهو ما قد يكون السبب وراء انخفاض مقاومة الخدوش مقارنة بالجيل السابق.

فالزجاج الأكثر صلابة يوفر حماية أفضل ضد الخدوش، لكنه يصبح أكثر عرضة للتحطم عند السقوط. في المقابل، الزجاج الأكثر ليونة يستطيع امتصاص الصدمات بكفاءة، لكنه يكون أكثر عرضة للخدوش.

لذلك، يتعين على الشركات المصنعة تحقيق توازن بين مقاومة الخدوش ومقاومة الكسر، بناءً على ما يفضله المستخدمون. ورغم هذا التغيير، لا يزال Armor 2 يتمتع بخصائصه المضادة للانعكاس التي جعلت الإصدار السابق مميزًا، كما قامت سامسونج بحل بعض المشكلات التي واجهها المستخدمون في S24 Ultra، مثل مشكلة التعرّق (graininess) عند مستويات السطوع المنخفضة جدًا.

على الرغم من أن Gorilla Armor 2 يوفر حماية أفضل ضد الصدمات، إلا أن مقاومته للخدوش قد تراجعت قليلًا مقارنة بالإصدار السابق.

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